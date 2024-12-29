Италия29 декабря 2024, 21:50 |
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Милан – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 18-го тура Серии А 2024/25
29 декабря 2024, 21:50 |
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29 декабря проходит матч 18-го тура Серии А 2024/25 между командами Милан и Рома.
Коллективы играют на стадионе Сан-Сиро. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский форвард Артем Довбик вышел в стартовом составе волков.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Серия А 2024/25. 18-й тур, 29 декабря
Милан – Рома – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Милан – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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