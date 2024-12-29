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Италия
29 декабря 2024, 21:50 |
43
0

Милан – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Серии А 2024/25

29 декабря 2024, 21:50 |
43
0
Милан – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря проходит матч 18-го тура Серии А 2024/25 между командами Милан и Рома.

Коллективы играют на стадионе Сан-Сиро. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский форвард Артем Довбик вышел в стартовом составе волков.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Серия А 2024/25. 18-й тур, 29 декабря

Милан – Рома – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Милан – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Милан Рома Рим Милан - Рома видео голов и обзор Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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