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  4. Игрок Вест Хэма рассказал, как ДТП изменило его взгляды на жизнь
Англия
01 января 2025, 19:55 |
265
0

Игрок Вест Хэма рассказал, как ДТП изменило его взгляды на жизнь

Майкл Антонио уверен, что чудом остался жив

01 января 2025, 19:55 |
265
0
Игрок Вест Хэма рассказал, как ДТП изменило его взгляды на жизнь
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Вест Хэма» Микайло Антонио, который попал в автомобильную аварию 7 декабря, рассказал, как изменилась его жизнь после пережитого ДТП.

«В новый год родные и друзья всегда спрашивают, за что я благодарен. Только в этом году я точно знаю ответ на этот вопрос. Я очень много понял, что к жизни надо относиться с ответственностью.

Постоянно я строил планы на следующий день, следующий год, ведь был уверен, что завтрашний день для меня гарантирован. Когда мои друзья уходили из этой жизни, я думал, что все это может произойти с другими, но не со мной.

То, что я пережил, открыло мне глаза на то, насколько мы бессильны, и как хрупка наша жизнь. Благодарен Богу, что я до сих пор жив.

Спасибо экстренным службам, врачам, санитарной авиации, своему клубу «Вест Хэм», руководству, персоналу, товарищам и болельщикам. Без вас меня бы уже, пожалуй, не было. Вы все для меня очень важны.

Жизнь надо ценить. Моя цель – вернуться на поле», – написал форвард в соцсетях.

Также стало известно, что 31 декабря игрок был выписан из больницы.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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