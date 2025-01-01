Радость для Довбика. Нападающий Ромы может покинуть клуб

Узбекский нападающий римской «Ромы» Эльдор Шомуродов привлекает внимание «Эмполи», сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 29-летний футболист является одним из тех, к кому «Эмполи» проявляет максимальный интерес. Желание клуба подписать Шомуродова обусловлено травмой Пьетро Пеллегри.

В текущем сезоне Эльдор Шомуродов провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» может усилиться звездным полузащитником.