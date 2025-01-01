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  4. Радость для Довбика. Нападающий Ромы может покинуть клуб
Италия
01 января 2025, 10:04 |
1823
1

Радость для Довбика. Нападающий Ромы может покинуть клуб

Эльдор Шомуродов привлекает внимание «Эмполи»

01 января 2025, 10:04 |
1823
1
Радость для Довбика. Нападающий Ромы может покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Эльдор Шомуродов

Узбекский нападающий римской «Ромы» Эльдор Шомуродов привлекает внимание «Эмполи», сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 29-летний футболист является одним из тех, к кому «Эмполи» проявляет максимальный интерес. Желание клуба подписать Шомуродова обусловлено травмой Пьетро Пеллегри.

В текущем сезоне Эльдор Шомуродов провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» может усилиться звездным полузащитником.

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Эльдор Шомуродов трансферы Серии A трансферы Рома Рим Эмполи Пьетро Пеллегри Джанлука Ди Марцио
Данііл Киріяка Источник: Джанлука Ди Марцио
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Комментарии 1
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ALM
Це навпаки не радість. Бо при Шомуродові Довбик міоже більш-меньш спокійно грати в основі. Але якщо продадуть Шомуродова, то скоріш за все куплять когось на заміну, можливо навіть краще Довбика.
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