Италия01 января 2025, 10:04 |
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Радость для Довбика. Нападающий Ромы может покинуть клуб
Эльдор Шомуродов привлекает внимание «Эмполи»
01 января 2025, 10:04 |
1823
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Узбекский нападающий римской «Ромы» Эльдор Шомуродов привлекает внимание «Эмполи», сообщает Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, 29-летний футболист является одним из тех, к кому «Эмполи» проявляет максимальный интерес. Желание клуба подписать Шомуродова обусловлено травмой Пьетро Пеллегри.
В текущем сезоне Эльдор Шомуродов провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось о том, что «Рома» может усилиться звездным полузащитником.
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Комментарии 1
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Це навпаки не радість. Бо при Шомуродові Довбик міоже більш-меньш спокійно грати в основі. Але якщо продадуть Шомуродова, то скоріш за все куплять когось на заміну, можливо навіть краще Довбика.
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