Он забивал Украине. Рома может усилиться топовым полузащитником

Итальянский полузащитник миланского «Интера» Давиде Фраттези может присоединиться к римской «Роме», сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, перейдя из «Сассуоло» в «Интер», 25-летний футболист рассчитывал на большее игровое время, но за полтора года он так и не стал игроком стартового состава. Игрок хотел бы покинуть Милан уже зимой, но, вероятно, останется в клубе до лета.

Давиде привлекает внимание «Ромы», сам игрок не против присоединиться к команде Раньери, однако агент Фраттези понимает то, что будут и другие варианты.

Ранее сообщалось о том, что партнер Довбика может перейти в «Интер».