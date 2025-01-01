Он забивал Украине. Рома может усилиться топовым полузащитником
Давиде Фраттези может присоединиться к римскому клубу
Итальянский полузащитник миланского «Интера» Давиде Фраттези может присоединиться к римской «Роме», сообщает Calcio Mercato.
По информации источника, перейдя из «Сассуоло» в «Интер», 25-летний футболист рассчитывал на большее игровое время, но за полтора года он так и не стал игроком стартового состава. Игрок хотел бы покинуть Милан уже зимой, но, вероятно, останется в клубе до лета.
Давиде привлекает внимание «Ромы», сам игрок не против присоединиться к команде Раньери, однако агент Фраттези понимает то, что будут и другие варианты.
Ранее сообщалось о том, что партнер Довбика может перейти в «Интер».
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