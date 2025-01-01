Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Он забивал Украине. Рома может усилиться топовым полузащитником
Италия
01 января 2025, 09:46 |
693
0

Он забивал Украине. Рома может усилиться топовым полузащитником

Давиде Фраттези может присоединиться к римскому клубу

01 января 2025, 09:46 |
693
0
Он забивал Украине. Рома может усилиться топовым полузащитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Фраттези

Итальянский полузащитник миланского «Интера» Давиде Фраттези может присоединиться к римской «Роме», сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, перейдя из «Сассуоло» в «Интер», 25-летний футболист рассчитывал на большее игровое время, но за полтора года он так и не стал игроком стартового состава. Игрок хотел бы покинуть Милан уже зимой, но, вероятно, останется в клубе до лета.

Давиде привлекает внимание «Ромы», сам игрок не против присоединиться к команде Раньери, однако агент Фраттези понимает то, что будут и другие варианты.

Ранее сообщалось о том, что партнер Довбика может перейти в «Интер».

По теме:
Замена легионеру. Клуб УПЛ подпишет игрока сборной европейской страны
Забарный расстроится. Реал продвигается в направлении подписания Хейсена
Радость для Довбика. Нападающий Ромы может покинуть клуб
Давиде Фраттези Интер Милан Рома Рим трансферы трансферы Серии A
Данііл Киріяка Источник: Calciomercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брентфорд – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 01 января 2025, 07:08 0
Брентфорд – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брентфорд – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 1 января в 19:30 по Киеву

Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону игроком сборной Украины
Футбол | 01 января 2025, 09:00 4
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону игроком сборной Украины
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону игроком сборной Украины

Александр Андриевский станет игроком черкасского клуба

Конкуренция растет. На Забарного появился новый клуб-претендент из АПЛ
Футбол | 31.12.2024, 23:01
Конкуренция растет. На Забарного появился новый клуб-претендент из АПЛ
Конкуренция растет. На Забарного появился новый клуб-претендент из АПЛ
Старт сезона не задался. Костюк уступила 49-й ракетке на турнире в Брисбене
Теннис | 01.01.2025, 11:03
Старт сезона не задался. Костюк уступила 49-й ракетке на турнире в Брисбене
Старт сезона не задался. Костюк уступила 49-й ракетке на турнире в Брисбене
Переговоры уже велись. У Мудрика сорвался трансфер в топ-клуб из-за допинга
Футбол | 31.12.2024, 22:45
Переговоры уже велись. У Мудрика сорвался трансфер в топ-клуб из-за допинга
Переговоры уже велись. У Мудрика сорвался трансфер в топ-клуб из-за допинга
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он не носит бороду». Известно, что делал Фьюри после поражения от Усика
«Он не носит бороду». Известно, что делал Фьюри после поражения от Усика
30.12.2024, 19:51
Бокс
Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера
Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера
31.12.2024, 10:56 19
Футбол
Джошуа проведет два боя в 2025 году. Хирн назвал желаемых соперников
Джошуа проведет два боя в 2025 году. Хирн назвал желаемых соперников
30.12.2024, 18:46
Бокс
«Мощь была». Милевский назвал лучшего легионера в истории Динамо
«Мощь была». Милевский назвал лучшего легионера в истории Динамо
30.12.2024, 10:56 3
Футбол
Не Дюбуа. Эксперты назвали единственного боксера, кто может победить Усика
Не Дюбуа. Эксперты назвали единственного боксера, кто может победить Усика
31.12.2024, 13:18 6
Бокс
Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
30.12.2024, 18:42 11
Футбол
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
31.12.2024, 06:50
Бокс
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
31.12.2024, 14:07 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем