29 декабря, в матче 18-го тура Серии А «Наполи» на своем стадионе победил «Венецию» со счетом 1:0.

«Наполи» одержал победу благодаря голу Джакомо Распадори на 79-й минуте. Нападающий хозяев Ромелу Лукаку на 37-й минуте не смог реализовать пенальти, что могло бы вывести его команду вперед.

Болельщики «Наполи» были довольны результатом, так как команда с 41 очком занимает второе место в турнирной таблице, имея одинаковое количество очков с лидером Серии А, «Аталантой». Однако многие из них остаются напуганы игрой Ромелу Лукаку.

Can Yanmaz: «Скажите Лукаку, чтобы он отправил деньги за ставку! Как можно было промахнуться с последним пенальти года?».

Giusy Lombardi: «Для меня Кварацхелия был худшим на поле, несмотря на промах с пенальти Лукаку. Я вижу, что Кварацхелия мало играет для команды и думает только о том, чтобы показать свои индивидуальные действия с привычными бесплодными движениями. На самом деле, после его выхода «Наполи» забил».

Tommy: «Команда должна понять, что для того, чтобы забить командам с плотной обороной на их половине поля, нужно атаковать, заполняя штрафную как минимум 4-5 игроками, а тот, кто с мячом, должен подавать в штрафную! Вместо этого мы упорно пасуем, пытаясь зайти через узкие пространства. А угловые?».

Domshki: «Как игрок, как Лукаку, может быть настолько плох, чтобы сначала промахнуться с пенальти, а затем не забить в момент 1 на 1 за несколько минут до окончания основного времени».

Lonely_World: «Лукаку самый бесполезный и глупый нападающий, который когда-либо играл за «Наполи», как бы вы продали своего лучшего нападающего за этот ужас».

Bruxo: «Лукаку – это лицо бельгийского футбола. Старый и на спаде».

TonyPex: «Три очка, добытые с большим трудом, но уже очевидна необходимость найти какое-то другое решение в атаке. Пока что наслаждаемся позицией в турнирной таблице».

Pier_pa66: «Трудная игра, но абсолютно заслуженная победа».

Lococo: «Лукаку – мошенник».

Pure Football: «Конте делает отличную работу».