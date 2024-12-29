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  4. Валерий ИВАЩЕНКО: «Динамо хватит очков, чтобы стать чемпионом»
Украина. Премьер лига
29 декабря 2024, 21:52 |
502
0

Валерий ИВАЩЕНКО: «Динамо хватит очков, чтобы стать чемпионом»

Главные претенденты на вылет – «Черноморец» и «Ингулец»

29 декабря 2024, 21:52 |
502
0
Валерий ИВАЩЕНКО: «Динамо хватит очков, чтобы стать чемпионом»
Валерий Иващенко

Бывший главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко, который в роли футболиста был одним из лидеров этой команды эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о первой части сезона и сделал прогноз чего можно ожидать на финише:

«Главное, что в Украине несмотря на военное положение, футбол вообще не исчез. Согласен, уровень чемпионта в УПЛ упал, но, убежден, что после победы над российским агрессором удастся наверстать упущенное. Радует, что практически нет проходных матчей, даже признанным отечественным грандам – «Шахтеру» и «Динамо» приходится действовать на максимуме, чтобы обогатиться такими желанными очками. Уровень команд элитного дивизиона несколько выровнялся, динамовцы и «горняки» еще ведут перед за счет большей стабильности, однако преследователи подтянулись благодаря неуступчивости, большому желанию оказаться на виду.

Кого я бы выделил за выступления прошлой осенью? «Александрию», чувствуется, что это тренерская команда. Подопечные Руслана Ротаня запомнились сбалансированностью, сыгранностью и заслуженно претендуют на место на пьедестале почета.

В нынешних условиях трудно спрогнозировать, каким будет финиш. Многое будет зависеть от того, как команды подготовятся к новым испытаниям, сумеют ли усилиться? Все же, думаю, что динамовцам хватит того запаса очков, с которым они ушли на зимний перерыв, для получения чемпионского титула. Хотя «горняки» будут вести борьбу до конца.

Что касается неудачников, то сейчас худшие шансы у «Черноморца» и «Ингульца», однако я бы не спешил хоронить петровчан. Они заточены на атаку, постоянно будут играть дома, поэтому еще могут навести шороху и спастись. Поэтому можно ожидать упорного соперничества буквально в каждом поединке и это изрядно подогревает интерес к отечественной Премьер-лиге».

Ранее мы сообщали, что полузащитник сборной Украины и «Александрии» Иван Калюжный привлекает внимание клубов из нескольких стран.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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