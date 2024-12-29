Португалия29 декабря 2024, 21:42 |
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Сыграет ли Трубин? Известны стартовые составы на матч Спортинг – Бенфика
Матч начнется в 22:30
29 декабря 2024, 21:42 |
142
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29 декабря состоится матч 16-го тура лиги Португалии между «Спортингом» и «Бенфикой».
Игра пройдет на «Эштадиу Жозе Алвеладе» в Лиссабоне.
Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский гоклипер «Бенфики» Анатолий Трубин выйдет на поле с первых минут.
Начало матча запланировано на 22:30 по киевскому времени.
🔴 𝗧 𝗘 𝗔 𝗠 ⚪#SCPSLB • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/ZVy7zw82fW— SL Benfica (@slbenfica_en) December 29, 2024
O 1️⃣1️⃣ inicial dos Leões para o dérbi 🟢⚪ #SCPSLB pic.twitter.com/Ue8WDx6vUn— Sporting CP (@SportingCP) December 29, 2024
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