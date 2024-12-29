Сыграет ли Трубин? Известны стартовые составы на матч Спортинг – Бенфика

29 декабря состоится матч 16-го тура лиги Португалии между «Спортингом» и «Бенфикой».

Игра пройдет на «Эштадиу Жозе Алвеладе» в Лиссабоне.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский гоклипер «Бенфики» Анатолий Трубин выйдет на поле с первых минут.

Начало матча запланировано на 22:30 по киевскому времени.