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Португалия
29 декабря 2024, 21:42 |
142
1

Сыграет ли Трубин? Известны стартовые составы на матч Спортинг – Бенфика

Матч начнется в 22:30

29 декабря 2024, 21:42 |
142
1
Сыграет ли Трубин? Известны стартовые составы на матч Спортинг – Бенфика
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

29 декабря состоится матч 16-го тура лиги Португалии между «Спортингом» и «Бенфикой».

Игра пройдет на «Эштадиу Жозе Алвеладе» в Лиссабоне.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский гоклипер «Бенфики» Анатолий Трубин выйдет на поле с первых минут.

Начало матча запланировано на 22:30 по киевскому времени.

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Анатолий Трубин Спортинг Лиссабон Бенфика Спортинг - Бенфика чемпионат Португалии по футболу стартовые составы
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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COBA
Можна дуже серйозне запитання. А коли він останнього разу не виходив в основі?
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