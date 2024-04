Томас ТУХЕЛЬ: «У нас одна цель – выйти в финал Лиги чемпионов»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился планами на оставшуюся часть сезона 2023/24:

«Мы хотим конкуренции и возможности воплотить все тактически. Для этого нужны альтернативы. Я очень недоволен тем, как мы сыграли против «Боруссии» Дортмунд. Нет причин прятаться и грустить. Мы продолжим, мы снова попытались подтолкнуть команду до конца.

Сейчас мы проведем хорошую последнюю тренировку, а затем поедем в Хайденхайм, но у нас одна цель – выйти в финал Лиги чемпионов. Мы не можем позволить нашим убеждениям и амбициям упасть даже на один процент. Мы неудовлетворены нашим положением, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы выжать из этого максимум».

Tuchel: "We want competition and the opportunity to make things happen tactically. You need alternatives for that. I'm really unhappy with the way we played against Dortmund. There's no reason to hide away and mope. We'll carry on, we tried to push the team again. We'll carry on… pic.twitter.com/LFSXfvX3vM