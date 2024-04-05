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Германия
05 апреля 2024, 16:43 | Обновлено 05 апреля 2024, 18:01
253
0

Томас ТУХЕЛЬ: «У нас одна цель – выйти в финал Лиги чемпионов»

Главный тренер «Баварии» поделился планами на остаток сезона

05 апреля 2024, 16:43 | Обновлено 05 апреля 2024, 18:01
253
0
Томас ТУХЕЛЬ: «У нас одна цель – выйти в финал Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился планами на оставшуюся часть сезона 2023/24:

«Мы хотим конкуренции и возможности воплотить все тактически. Для этого нужны альтернативы. Я очень недоволен тем, как мы сыграли против «Боруссии» Дортмунд. Нет причин прятаться и грустить. Мы продолжим, мы снова попытались подтолкнуть команду до конца.

Сейчас мы проведем хорошую последнюю тренировку, а затем поедем в Хайденхайм, но у нас одна цель – выйти в финал Лиги чемпионов. Мы не можем позволить нашим убеждениям и амбициям упасть даже на один процент. Мы неудовлетворены нашим положением, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы выжать из этого максимум».

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Томас Тухель Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига Лига чемпионов
Источник Bayern & Germany
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