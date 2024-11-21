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  4. Из футбола в политику. Скаут Униона Оливер Рунерт баллотируется в Бундестаг
Германия
21 ноября 2024, 03:06 |
13
0

Из футбола в политику. Скаут Униона Оливер Рунерт баллотируется в Бундестаг

Берлинский клуб заявил, что сотрудник приостановит свою работу на время избирательной кампании

21 ноября 2024, 03:06 |
13
0
Из футбола в политику. Скаут Униона Оливер Рунерт баллотируется в Бундестаг
Union Berlin. Оливер Рунерт

Главный скаут берлинского «Униона» Оливер Рунерт с января приостановит свою деятельность в клубе из-за участия в выборах в парламент Германии.

В клубе сообщили, что Рунерт имеет хорошие шансы попасть в парламент на досрочных выборах в феврале 2025 года.

Интересно, что Оливер уже занимался политической деятельностью в городе Изерлон. Там он также баллотировался в Бундестаг, но безрезультатно.

Перед тем как перейти в «Унион», Оливер Рунерт работал в «Шальке». Он сыграл важную роль в привлечении игроков, которые вывели клуб из Гельзенкирхена в Лигу чемпионов. Сейчас «Шальке» борется за выживание во второй Бундеслиге.

Как сообщает Get Football News Germany, в случае поражения на выборах Оливер Рунерт вернется к работе в «Унион».

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Унион Берлин политика Бунедкор
Олександр Сільченко Источник: Get Football News Germany
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