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  4. ВИДЕО. Замело снегом. ПСЖ в новогодней атмосфере провел тренировку
Франция
21 ноября 2024, 16:05 |
414
0

ВИДЕО. Замело снегом. ПСЖ в новогодней атмосфере провел тренировку

Игроки парижского клуба готовились к матчу, несмотря на метель

21 ноября 2024, 16:05 |
414
0
ВИДЕО. Замело снегом. ПСЖ в новогодней атмосфере провел тренировку
Getty Images/Global Images Ukraine

Действующий чемпион Лиги 1 ПСЖ был вынужден провести команду тренировки в неблагоприятных условиях. Во Францию пришла зима.

Клубную базу парижан засыпало снегом, метель сопровождала игроков на протяжении всей командной сессии.

ПСЖ не захотел отменить тренировку, поскольку совсем скоро коллективу придется сыграть в национальном первенстве.

Уже 22 ноября команда со столицы проведет поединок против «Тулузы» в рамках 12-го тура чемпионата Франции. Начнется встреча в 22:00.

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ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) тренировка погода (дождь, снег, ветер, туман) Тулуза
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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