ВИДЕО. Замело снегом. ПСЖ в новогодней атмосфере провел тренировку

Действующий чемпион Лиги 1 ПСЖ был вынужден провести команду тренировки в неблагоприятных условиях. Во Францию пришла зима.

Клубную базу парижан засыпало снегом, метель сопровождала игроков на протяжении всей командной сессии.

ПСЖ не захотел отменить тренировку, поскольку совсем скоро коллективу придется сыграть в национальном первенстве.

Уже 22 ноября команда со столицы проведет поединок против «Тулузы» в рамках 12-го тура чемпионата Франции. Начнется встреча в 22:00.