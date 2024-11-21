ВИДЕО. Замело снегом. ПСЖ в новогодней атмосфере провел тренировку
Игроки парижского клуба готовились к матчу, несмотря на метель
Действующий чемпион Лиги 1 ПСЖ был вынужден провести команду тренировки в неблагоприятных условиях. Во Францию пришла зима.
Клубную базу парижан засыпало снегом, метель сопровождала игроков на протяжении всей командной сессии.
ПСЖ не захотел отменить тренировку, поскольку совсем скоро коллективу придется сыграть в национальном первенстве.
Уже 22 ноября команда со столицы проведет поединок против «Тулузы» в рамках 12-го тура чемпионата Франции. Начнется встреча в 22:00.
📍 Campus PSG 🥶❄️— Paris Saint-Germain (@PSG_English) November 21, 2024
pic.twitter.com/rTIVR2Sg13
Entraînement sous la neige pour les joueurs du PSG. ❄️🔴🔵 pic.twitter.com/trpj4m2a26— Actu Foot (@ActuFoot_) November 21, 2024
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