Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Пресс-служба Борнмута посвятила пост Забарному и расхвалила украинца
Англия
03 апреля 2024, 20:29 | Обновлено 03 апреля 2024, 21:47
2290
0

ФОТО. Пресс-служба Борнмута посвятила пост Забарному и расхвалила украинца

Илья стал лучшим игроком матч «вишен» против «Кристал Пэлас» (1:0)

03 апреля 2024, 20:29 | Обновлено 03 апреля 2024, 21:47
2290
0
ФОТО. Пресс-служба Борнмута посвятила пост Забарному и расхвалила украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

2 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «вишен».

❗️ Больше новостей про АПЛ читайте в Telegram!

Украинский защитник хозяев Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок.

Статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.2 баллов. А вот технические наблюдатели АПЛ признали Илью лучшим игроком в этой встрече.

Пресс-служба «Борнмута» решила посвятить Забарному пост в своем Twitter:

«Как же этот парень хорош», – подписана публикация.

ФОТО. Пресс-служба Борнмута посвятила пост Забарному и расхвалила украинца

По теме:
Арсенал – Лутон Таун. Зинченко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ярмолюк сыграет? Стал известен состав Брентфорда на матч против Брайтона
Сыграет ли Зинченко? Известен состав Арсенала на матч с аутсайдером АПЛ
Илья Забарный фото Борнмут Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 7.9? Стала известна оценка Миколенко за суперспасение в матче АПЛ
Футбол | 03 апреля 2024, 00:35 3
У кого 7.9? Стала известна оценка Миколенко за суперспасение в матче АПЛ
У кого 7.9? Стала известна оценка Миколенко за суперспасение в матче АПЛ

«Эвертон» сыграл вничью с «Ньюкаслом» - 1:1

Арсенал – Лутон Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 03 апреля 2024, 20:01 0
Арсенал – Лутон Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Лутон Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует поединок в АПЛ

Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
Бокс | 03.04.2024, 09:11
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
Помните Марсело Морено? У него нетривиальная история завершения карьеры
Футбол | 03.04.2024, 14:53
Помните Марсело Морено? У него нетривиальная история завершения карьеры
Помните Марсело Морено? У него нетривиальная история завершения карьеры
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
Футбол | 03.04.2024, 14:17
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?
Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?
03.04.2024, 06:50
Футбол
ВИДЕО. Курьез года на 1 апреля. В Польше кипер забил со своей половины поля
ВИДЕО. Курьез года на 1 апреля. В Польше кипер забил со своей половины поля
01.04.2024, 20:35 4
Футбол
ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
02.04.2024, 12:12 5
Теннис
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
03.04.2024, 02:05 17
Теннис
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
02.04.2024, 12:00
Футбол
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
02.04.2024, 19:57 1
Футбол
ФОТО. Огненный постер для украинца. Ла Лига одним словом описала Довбика
ФОТО. Огненный постер для украинца. Ла Лига одним словом описала Довбика
01.04.2024, 21:01 7
Футбол
ВИДЕО. Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд. Третий гол – шедевр
ВИДЕО. Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд. Третий гол – шедевр
02.04.2024, 23:07
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем