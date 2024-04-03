ФОТО. Пресс-служба Борнмута посвятила пост Забарному и расхвалила украинца
Илья стал лучшим игроком матч «вишен» против «Кристал Пэлас» (1:0)
2 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «вишен».
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Украинский защитник хозяев Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок.
Статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.2 баллов. А вот технические наблюдатели АПЛ признали Илью лучшим игроком в этой встрече.
Пресс-служба «Борнмута» решила посвятить Забарному пост в своем Twitter:
«Как же этот парень хорош», – подписана публикация.
ФОТО. Пресс-служба Борнмута посвятила пост Забарному и расхвалила украинца
Seriously, how good is this guy 🔥 pic.twitter.com/PZk9Iczg78— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 3, 2024
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