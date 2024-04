2 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «вишен».

Украинский защитник хозяев Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок.

Статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.2 баллов. А вот технические наблюдатели АПЛ признали Илью лучшим игроком в этой встрече.

Пресс-служба «Борнмута» решила посвятить Забарному пост в своем Twitter:

«Как же этот парень хорош», – подписана публикация.

ФОТО. Пресс-служба Борнмута посвятила пост Забарному и расхвалила украинца

Seriously, how good is this guy 🔥 pic.twitter.com/PZk9Iczg78