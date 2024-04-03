WhoScored высоко оценил игру Забарного в матче Борнмут – Кристал Пэлас

2 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «вишен».

Украинский защитник хозяев Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок.

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После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.2 баллов.

Лучшим игроком матча стал автор ассиста Антуан Семеньо (7.7).

Оценки WhoScored за матч Борнмут – Кристал Пэлас – 1:0