ФОТО. Забарный стал лучшим игроком матча АПЛ против Кристал Пэлас
Памятной статуэткой похвасталась супруга украинского футболиста
Защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный был признан лучшим игроком по итогам матча АПЛ, в котором «вишни» минимально обыграли дома «Кристал Пэлас» (1:0).
В качестве подтверждения статуса Илья получил памятную статуэтку, которой похвасталась супруга футболиста Ангелина. «Лучший игрок матча. Горжусь сильно», – подписала девушка фото на своей странице в Instagram.
Добавим, что Забарный в поединке с «Кристал Пэлас» совершил 77 касаний мяча, отдал 55 точных передач из 63 (87%), пять раз выбивал мяч, совершил один перехват и два отбора. Портал Whoscored оценил игру защитника сборной Украины в 7,2 балла.
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