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  4. ФОТО. Забарный стал лучшим игроком матча АПЛ против Кристал Пэлас
Англия
03 апреля 2024, 15:39 |
279
0

ФОТО. Забарный стал лучшим игроком матча АПЛ против Кристал Пэлас

Памятной статуэткой похвасталась супруга украинского футболиста

03 апреля 2024, 15:39 |
279
0
ФОТО. Забарный стал лучшим игроком матча АПЛ против Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный был признан лучшим игроком по итогам матча АПЛ, в котором «вишни» минимально обыграли дома «Кристал Пэлас» (1:0).

В качестве подтверждения статуса Илья получил памятную статуэтку, которой похвасталась супруга футболиста Ангелина. «Лучший игрок матча. Горжусь сильно», – подписала девушка фото на своей странице в Instagram.

Добавим, что Забарный в поединке с «Кристал Пэлас» совершил 77 касаний мяча, отдал 55 точных передач из 63 (87%), пять раз выбивал мяч, совершил один перехват и два отбора. Портал Whoscored оценил игру защитника сборной Украины в 7,2 балла.

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Илья Забарный Борнмут Кристал Пэлас лучший игрок Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Instagram
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