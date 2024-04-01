Источник: защитник Барселоны покинет клуб в конце сезона
Маркос Алонсо уйдет свободным агентом
Левый защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо покинет клуб в конце сезона 2023/24, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, руководство «сине-гранатовых» и 33-летний футболист очень уважают друг друга, но контракт игрока все равно не будет продлен, следовательно, он уйдет в статусе свободного агента.
Такая же судьба может ожидать Серхи Роберто, но его будущее зависит от того, останется ли в команде главный тренер Хави.
В этом сезоне Маркос Алонсо провел 7 матчей за «Барселону», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
🚨🔵🔴 Understand Marcos Alonso will leave Barcelona as free agent at the end of the current season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2024
Massive respect between club and player but he’s leaving in June, decision made.
🇪🇸 Sergi Roberto could also leave for free but final decision will also depend on Xavi’s future. pic.twitter.com/Ec6b7bZAWP
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
31 марта королевский клуб обыграл соперников со счетом 2:0
31 марта жиронцы переиграли соперников со счетом 3:2