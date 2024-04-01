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Испания
01 апреля 2024, 18:38 | Обновлено 01 апреля 2024, 19:17
458
0

Источник: защитник Барселоны покинет клуб в конце сезона

Маркос Алонсо уйдет свободным агентом

01 апреля 2024, 18:38 | Обновлено 01 апреля 2024, 19:17
458
0
Источник: защитник Барселоны покинет клуб в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Алонсо

Левый защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо покинет клуб в конце сезона 2023/24, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» и 33-летний футболист очень уважают друг друга, но контракт игрока все равно не будет продлен, следовательно, он уйдет в статусе свободного агента.

Такая же судьба может ожидать Серхи Роберто, но его будущее зависит от того, останется ли в команде главный тренер Хави.

В этом сезоне Маркос Алонсо провел 7 матчей за «Барселону», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

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Маркос Алонсо Барселона Серхи Роберто трансферы трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо свободный агент Хави
Источник Фабрицио Романо
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