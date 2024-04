Источник: защитник Барселоны покинет клуб в конце сезона

Левый защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо покинет клуб в конце сезона 2023/24, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» и 33-летний футболист очень уважают друг друга, но контракт игрока все равно не будет продлен, следовательно, он уйдет в статусе свободного агента.

Такая же судьба может ожидать Серхи Роберто, но его будущее зависит от того, останется ли в команде главный тренер Хави.

В этом сезоне Маркос Алонсо провел 7 матчей за «Барселону», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

