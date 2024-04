Не любят сильных. Ливерпуль – не лидер АПЛ по интересному достижению

«Ливерпуль» является единоличным лидером турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, но не лидирует в таблице, в которой учтены встречи клубов из первой шестерки.

В 29 матчах сезона команда Юргена Клоппа набрала 67 очков и на 2 пункта опережает «Арсенал», на три – «Манчестер Сити». В топ-6 также входят «»Астон Вилла» (59), «Тоттенхэм» (56) и «Манчестер Юнайтед» (48).

Если взять в расчет встречи команд первой шестерки таблицы АПЛ, то лучшие показатели имеют «Тоттенхэм» и «Арсенал» - по 12 очков после 7 матчей. Замыкает топ-3 «Ман Сити», у которого 10 пунктов после 8 встреч. У «Ливерпуля» шестая позиция при 7 очках.

Напомним, ранее сообщалось, что суперкомпьютер изменил фаворита в АПЛ.

Premier League 2023-24 📈



Including only results against one another this season, here's a mini-league for the current Premier League top six.



Liverpool (7) have won fewer points in these matches than the other five sides. pic.twitter.com/nRuMgORGjd