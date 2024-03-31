Саудовская Аравия31 марта 2024, 15:16 | Обновлено 31 марта 2024, 15:26
484
0
Пирс МОРГАН – о хет-трике Роналду: «Величайший в истории снова это делает»
Известный журналист похвалил португальца
31 марта 2024, 15:16 | Обновлено 31 марта 2024, 15:26
484
0
Известный журналист и телеведущий Пирс Морган похвалил Криштиану Роналду после хет-трика португальца за «Аль-Наср».
«G.O.A.T. (величайший на все времена – прим.) снова это делает. 64-й хет-трик в карьере», – написал Морган в твиттере.
Отметим, что Роналду впервые забил 3 гола в одном поединке в 2024 году и оформил 64-й хет-трик за карьеру (первый с августа 2023 года).
В футболке «Аль-Насра» Роналду провел 59 матчей, в которых отличился 53 голами и 13 ассистами.
The 🐐 does it again. His 64th career hat-trick. 🔥 https://t.co/SVwmFB5Sbg— Piers Morgan (@piersmorgan) March 30, 2024
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 марта 2024, 20:03 2
«Челси» сыграл вничью с «Бернли»
Футбол | 31 марта 2024, 15:46 0
Поединок состоится 31 марта в 22:00 по Киеву
Футбол | 31.03.2024, 10:23
Бокс | 30.03.2024, 21:25
Бокс | 31.03.2024, 01:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.03.2024, 23:10 19
30.03.2024, 19:51 2
31.03.2024, 09:58 1
30.03.2024, 19:32 6
29.03.2024, 20:40
30.03.2024, 00:05 4
30.03.2024, 12:35 8
30.03.2024, 15:03 61