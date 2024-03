Пирс МОРГАН – о хет-трике Роналду: «Величайший в истории снова это делает»

Известный журналист и телеведущий Пирс Морган похвалил Криштиану Роналду после хет-трика португальца за «Аль-Наср».

«G.O.A.T. (величайший на все времена – прим.) снова это делает. 64-й хет-трик в карьере», – написал Морган в твиттере.

Отметим, что Роналду впервые забил 3 гола в одном поединке в 2024 году и оформил 64-й хет-трик за карьеру (первый с августа 2023 года).

В футболке «Аль-Насра» Роналду провел 59 матчей, в которых отличился 53 голами и 13 ассистами.

The 🐐 does it again. His 64th career hat-trick. 🔥 https://t.co/SVwmFB5Sbg