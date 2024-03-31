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Саудовская Аравия
31 марта 2024, 15:16 | Обновлено 31 марта 2024, 15:26
484
0

Пирс МОРГАН – о хет-трике Роналду: «Величайший в истории снова это делает»

Известный журналист похвалил португальца

31 марта 2024, 15:16 | Обновлено 31 марта 2024, 15:26
484
0
Пирс МОРГАН – о хет-трике Роналду: «Величайший в истории снова это делает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Известный журналист и телеведущий Пирс Морган похвалил Криштиану Роналду после хет-трика португальца за «Аль-Наср».

«G.O.A.T. (величайший на все времена – прим.) снова это делает. 64-й хет-трик в карьере», – написал Морган в твиттере.

Отметим, что Роналду впервые забил 3 гола в одном поединке в 2024 году и оформил 64-й хет-трик за карьеру (первый с августа 2023 года).

В футболке «Аль-Насра» Роналду провел 59 матчей, в которых отличился 53 голами и 13 ассистами.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд хет-трик чемпионат Саудовской Аравии по футболу Пирс Морган
Источник Sport.ua
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