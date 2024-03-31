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  4. ВИДЕО. Как Роналду в 39-лет оформил хет-трик в чемпионате Саудовской Аравии
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Вахда Мекка
30.03.2024 21:00 – FT 2 : 3
Аль-Фатех
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Саудовская Аравия
31 марта 2024, 13:51 |
642
0

ВИДЕО. Как Роналду в 39-лет оформил хет-трик в чемпионате Саудовской Аравии

«Аль-Наср» с КриРо разгромил «Аль-Таи», «Аль-Хиляль» и «Аль-Шабаб» выдали крутой матч

31 марта 2024, 13:51 |
642
0
ВИДЕО. Как Роналду в 39-лет оформил хет-трик в чемпионате Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

31 марта состоялось 4 матча 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

«Аль-Наср» вместе с легендарным 39-летним португальцем Криштиану Роналду разгромил на своем поле «Аль-Таи» со счетом 5:1.

КриРо в этом поединке отметился хет-триком. Он впервые забил 3 гола в одном поединке в 2024 году и оформил 64-й хет-трика за карьеру (первый с августа 2023 года).

В футболке «Аль-Насра» Роналду провел 59 матчей, в которых отличился 53 голами и 13 ассистами.

Лидер чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» в игре с 7 голами переиграл «Аль-Шабаб». Дублем за «лидеров» отметился Александар Митрович.

«Аль-Вахда» дома проиграла «Аль-Фатеху» 2:3, а «Аль-Рияд» расписал мировую с «Абхой» 1:1.

Чемпионат Саудовской Аравии. 30 марта. 25-й тур

Аль-Наср – Аль-Таи – 5:1

Голы: Отавио, 20, Гариб, 45+7, Роналду, 64, 67, 87 – Мисидьян, 22

Аль-Шабаб – Аль-Хиляль – 3:4

Голы: Аль-Жавьер, 3, Аль-Шибьяни, 64, Сесс, 78 – Митрович, 20 (пен.), 27, Милинкович-Савич, 42, аль-Давсари, 57

Другие результаты дня:

  • Аль-Вахда – Аль-Таи – 2:3
  • Аль-Рияд – Абха – 1:1

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

События матча

90’
Nouh Al Mousa (Аль-Фатех) получает красную карточку.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Саад Аль-Шурафа (Аль-Фатех).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Тельо (Аль-Фатех).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Ансельмо де Мораеш (Аль-Вахда Мекка).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Ансельмо де Мораеш (Аль-Вахда Мекка).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Тельо (Аль-Фатех).
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Источник Sport.ua
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