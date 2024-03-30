Даниэль Коллинс в 30 лет выиграла крупнейший титул в карьере
Американка разобралась в финале с четвертой ракеткой мира
30 марта состоялся финальный поединок на турнире WTA 1000 в Майами.
В матче за титул Даниэль Коллинс из США (№53 WTA) в двух сетах с четвертого матчбола одолела Елену Рыбакину из Казахстана (№4 WTA).
Майами. Финал
Даниэль Коллинс (США) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 7:5, 6:3
Это была 5-я встреча теннисисток, американка выиграла второй матч. За семь матчей Даниэль проиграла всего один сет в поединке стартового раунда.
Для Коллинс это был самый крупный титул в карьере. Ранее она анонсировала уход из тенниса, причиной является желание родить ребенка.
Отметим, что Коллинс родилась во Флориде, а также играла за университет этого штата.
Nothing better than winning your home tournament! 🧡 pic.twitter.com/HgLpcpj1v1— Miami Open (@MiamiOpen) March 30, 2024
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