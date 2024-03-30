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WTA
30 марта 2024, 23:10 | Обновлено 31 марта 2024, 00:07
1228
13

Даниэль Коллинс в 30 лет выиграла крупнейший титул в карьере

Американка разобралась в финале с четвертой ракеткой мира

30 марта 2024, 23:10 | Обновлено 31 марта 2024, 00:07
1228
13
Даниэль Коллинс в 30 лет выиграла крупнейший титул в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

30 марта состоялся финальный поединок на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче за титул Даниэль Коллинс из США (№53 WTA) в двух сетах с четвертого матчбола одолела Елену Рыбакину из Казахстана (№4 WTA).

Майами. Финал
Даниэль Коллинс (США) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 7:5, 6:3

Это была 5-я встреча теннисисток, американка выиграла второй матч. За семь матчей Даниэль проиграла всего один сет в поединке стартового раунда.

Для Коллинс это был самый крупный титул в карьере. Ранее она анонсировала уход из тенниса, причиной является желание родить ребенка.

Отметим, что Коллинс родилась во Флориде, а также играла за университет этого штата.

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WTA Майами Елена Рыбакина Даниэль Коллинс
Источник Sport.ua
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Комментарии 13
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introvert
Фантастичний турнір від Коллінз, перемога над Рибакіною у фіналі як масна крапка у ньому. Окрема подяка Даніель за те, що на шляху до цієї крапки катком пройшлась по безпрапорних.
Визначилась зі своїм майбутнім, скинула психологічний тягар - і заграла в свій кращий теніс. Рецепт успіху не для всіх)
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+7
Микола Захарченко
Респект за те , що вибила кацапок та за свій кращий теніс 🎾
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+3
mevast
Справедливо? Справедливо! Заслужила? Заслужила!!!
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+3
ptolemeus
Завтра теж може бути перемога від андердога 30+, який теж вистрілив дай боже.
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+3
Показать Скрыть 4 ответа
Kamon
Я просто в восхищении от игры Роуз, очередной турнир спасён, ты не должна заканчивать свою карьеру, рано тебе заканчивать её 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
T-800
Рождение ребёнка важнее этих ваших бей-беги
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+1
Stanislav Matusevych
Ну й який сенс зараз зі спорту йти? Тільки найбільший титул вдалося взяти.
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0
Первый Среди Равных
Красотка выйди за меня
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