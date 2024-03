Даниэль Коллинс в 30 лет выиграла крупнейший титул в карьере

30 марта состоялся финальный поединок на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче за титул Даниэль Коллинс из США (№53 WTA) в двух сетах с четвертого матчбола одолела Елену Рыбакину из Казахстана (№4 WTA).

Майами. Финал

Даниэль Коллинс (США) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 7:5, 6:3

Это была 5-я встреча теннисисток, американка выиграла второй матч. За семь матчей Даниэль проиграла всего один сет в поединке стартового раунда.

Для Коллинс это был самый крупный титул в карьере. Ранее она анонсировала уход из тенниса, причиной является желание родить ребенка.

Отметим, что Коллинс родилась во Флориде, а также играла за университет этого штата.

Nothing better than winning your home tournament! 🧡 pic.twitter.com/HgLpcpj1v1