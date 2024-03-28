Американка Коллинс прокомментировал решение о завершении карьеры

30-летняя уроженка Флориды Даниэль Коллинc поделилась мнением о своем решении завершить профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона.

«Мне казалось, что, когда я объявила о своем уходе, все так поздравляли меня и так радовались, но, с другой стороны, я почувствовала, что мне пришлось много раз оправдывать свое решение. Если бы я была парнем, то мне, наверное, не пришлось бы так много этим заниматься.

Это действительно интересно, как в разных ситуациях мне приходилось оправдывать причины ухода на пенсию. Я живу с хроническим воспалительным заболеванием, которое влияет на способность забеременеть, и это глубоко личная ситуация. Я время от времени объясняю это.

Да, я думаю, это хороший вопрос, но, в конце концов, мой выбор – это мой личный выбор. Это гораздо больше, чем просто теннис. Я наслаждаюсь своей карьерой, получаю огромное удовольствие. Мне нравится приходить сюда и соревноваться. Но, в конце концов, это действительно важное жизненное решение, и да, я думаю, это должно быть вполне объяснимо», – призналась Коллинс.

Ранее сообщалось, что Даниэль Коллинс стала участницей полуфинала турнира WTA 1000, который проходит в Майами.