Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Американка Коллинс прокомментировал решение о завершении карьеры
WTA
28 марта 2024, 09:49 |
254
0

Американка Коллинс прокомментировал решение о завершении карьеры

Теннисистка из США поставит точку в выступлениях в туре в конце сезона

28 марта 2024, 09:49 |
254
0
Американка Коллинс прокомментировал решение о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

30-летняя уроженка Флориды Даниэль Коллинc поделилась мнением о своем решении завершить профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона.

«Мне казалось, что, когда я объявила о своем уходе, все так поздравляли меня и так радовались, но, с другой стороны, я почувствовала, что мне пришлось много раз оправдывать свое решение. Если бы я была парнем, то мне, наверное, не пришлось бы так много этим заниматься.

Это действительно интересно, как в разных ситуациях мне приходилось оправдывать причины ухода на пенсию. Я живу с хроническим воспалительным заболеванием, которое влияет на способность забеременеть, и это глубоко личная ситуация. Я время от времени объясняю это.

Да, я думаю, это хороший вопрос, но, в конце концов, мой выбор – это мой личный выбор. Это гораздо больше, чем просто теннис. Я наслаждаюсь своей карьерой, получаю огромное удовольствие. Мне нравится приходить сюда и соревноваться. Но, в конце концов, это действительно важное жизненное решение, и да, я думаю, это должно быть вполне объяснимо», – призналась Коллинс.

Ранее сообщалось, что Даниэль Коллинс стала участницей полуфинала турнира WTA 1000, который проходит в Майами.

По теме:
Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами
Каролин Гарсия – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Даниэль Коллинс
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
Футбол | 27 марта 2024, 10:03 1
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024

Украинская команда победила Исландию и вышла на чемпионат Европы

Венгрия – Косово – 2:0. Спокойно и на классе. Видео голов и обзор
Футбол | 28 марта 2024, 05:03 0
Венгрия – Косово – 2:0. Спокойно и на классе. Видео голов и обзор
Венгрия – Косово – 2:0. Спокойно и на классе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

Усик ответил Бетербиеву, который считает, что победил украинца на ОИ-2012
Бокс | 27.03.2024, 15:54
Усик ответил Бетербиеву, который считает, что победил украинца на ОИ-2012
Усик ответил Бетербиеву, который считает, что победил украинца на ОИ-2012
Стали известны все четвертьфиналисты Мастерса в Майами
Теннис | 27.03.2024, 14:52
Стали известны все четвертьфиналисты Мастерса в Майами
Стали известны все четвертьфиналисты Мастерса в Майами
Блуждающая роль Бражко, проблема с флангами, лидерство Цыганкова и Судакова
Футбол | 27.03.2024, 14:33
Блуждающая роль Бражко, проблема с флангами, лидерство Цыганкова и Судакова
Блуждающая роль Бражко, проблема с флангами, лидерство Цыганкова и Судакова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
26.03.2024, 16:59 30
Футбол
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
26.03.2024, 22:33 14
Футбол
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
27.03.2024, 00:10 2
Футбол
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
27.03.2024, 14:39 7
Футбол
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
26.03.2024, 16:30 86
Футбол
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
27.03.2024, 13:49 5
Футбол
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
27.03.2024, 14:11 14
Футбол
Коуч Исландии: «Вышел Зинченко – он очень сильно повлиял на игру»
Коуч Исландии: «Вышел Зинченко – он очень сильно повлиял на игру»
27.03.2024, 02:23 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем