Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами

Состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).

Во второй игровой день американка Даниэль Коллинс разобралась с француженкой Каролин Гарсией, а Екатерина Александрова оказалась сильнее Джессики Пегулы.

Отметим, что в первый игровой день данного этапа победы одержали Виктория Азаренко и Елена Рыбакина.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Екатерина Александрова [14] – Джессика Пегула [5] – 3:6, 6:4, 6:4

Даниэль Коллинс – Каролин Гарсия [23] – 6:3, 6:2

WTA 1000 Майами. Хард. Пары 1/2 финала

Екатерина Александрова [14] – Даниэль Коллинс

Елена Рыбакина [4] – Виктория Азаренко [27]