Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами
В борьбе за титул во Флориде осталась одна американка
Состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).
Во второй игровой день американка Даниэль Коллинс разобралась с француженкой Каролин Гарсией, а Екатерина Александрова оказалась сильнее Джессики Пегулы.
Отметим, что в первый игровой день данного этапа победы одержали Виктория Азаренко и Елена Рыбакина.
WTA 1000 Майами. Хард. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Екатерина Александрова [14] – Джессика Пегула [5] – 3:6, 6:4, 6:4
Даниэль Коллинс – Каролин Гарсия [23] – 6:3, 6:2
WTA 1000 Майами. Хард. Пары 1/2 финала
Екатерина Александрова [14] – Даниэль Коллинс
Елена Рыбакина [4] – Виктория Азаренко [27]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подведен итог матчу финала отбора на Евро-2024
Александр хорошо помнит тот бой