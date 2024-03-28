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  4. Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами
WTA
28 марта 2024, 07:20 | Обновлено 28 марта 2024, 07:22
1493
0

Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами

В борьбе за титул во Флориде осталась одна американка

28 марта 2024, 07:20 | Обновлено 28 марта 2024, 07:22
1493
0
Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

Состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).

Во второй игровой день американка Даниэль Коллинс разобралась с француженкой Каролин Гарсией, а Екатерина Александрова оказалась сильнее Джессики Пегулы.

Отметим, что в первый игровой день данного этапа победы одержали Виктория Азаренко и Елена Рыбакина.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Екатерина Александрова [14] – Джессика Пегула [5] – 3:6, 6:4, 6:4
Даниэль Коллинс – Каролин Гарсия [23] – 6:3, 6:2

WTA 1000 Майами. Хард. Пары 1/2 финала

Екатерина Александрова [14] – Даниэль Коллинс
Елена Рыбакина [4] – Виктория Азаренко [27]

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Виктория Азаренко WTA Майами Джессика Пегула Каролин Гарсия Екатерина Александрова Елена Рыбакина Даниэль Коллинс
Источник Sport.ua
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