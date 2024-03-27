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WTA
27 марта 2024, 10:52 | Обновлено 27 марта 2024, 11:08
87
0

Обидчиц Ястремской и Калининой зачехлили в Майами

На супертурнире во Флориде сыграны два четвертьфинала из четырех

27 марта 2024, 10:52 | Обновлено 27 марта 2024, 11:08
87
0
Обидчиц Ястремской и Калининой зачехлили в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

На хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США) стала известна первая полуфинальная пара.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина (№4 WTA) во встрече 1/4 финала убрала со своего пути Марию Саккари из Греции (№9 WTA), которая ранее на стадии 1/16 финала турнира перевела в разряд зрителей украинку Даяну Ястремскую (№33 WTA).

Соперницей Рыбакиной по полуфиналу станет Виктория Азаренко (№32 WTA). Она в четвертьфинале оказалась сильнее еще одной представительницы Казахстана Юлии Путинцевой (№68 WTA), которая на предыдущей стадии соревнований обыграла украинку Ангелину Калинину (№36 WTA).

Напомним, еще в двух встречах 1/4 финала отношения между собой выяснят Каролин Гарсия и Даниэль Коллинс, а также Екатерина Александрова и Джессика Пегула.

WTA 1000 Майами. 1/4 финала

Мария Саккари (Греция, 8) – Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – 5:7, 7:6 (7:4), 4:6

Виктория Азаренко (27) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 7:6 (7:4), 1:6, 6:3

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Источник Sport.ua
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