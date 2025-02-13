Елена Рыбакина – Ига Свентек. Королева Дохи за работой. Видеообзор матча

13 февраля Ига Свентек вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар) после победы над Еленой Рыбакиной.

Полька победила со счетом 6:2, 7:5 за 1 час и 36 минут. Во второй партии Свентек отыгралась с 2:4.

Это была восьмая встреча соперниц, вторая ракетка мира забрала четвертое очное противостояние. В частности, в 2024 году девушки играли на этих кортах в финале.

Ига становилась чемпионкой в Дохе последние три года. Следующей соперницей представительницы Польши будет или Онс Жабер, или Алена Остапенко.

Видеообзор матча Елена Рыбакина – Ига Свентек