Елена Рыбакина – Ига Свентек. Королева Дохи за работой. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Катаре
13 февраля Ига Свентек вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар) после победы над Еленой Рыбакиной.
Полька победила со счетом 6:2, 7:5 за 1 час и 36 минут. Во второй партии Свентек отыгралась с 2:4.
Это была восьмая встреча соперниц, вторая ракетка мира забрала четвертое очное противостояние. В частности, в 2024 году девушки играли на этих кортах в финале.
Ига становилась чемпионкой в Дохе последние три года. Следующей соперницей представительницы Польши будет или Онс Жабер, или Алена Остапенко.
Видеообзор матча Елена Рыбакина – Ига Свентек
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