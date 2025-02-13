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  4. Елена Рыбакина – Ига Свентек. Королева Дохи за работой. Видеообзор матча
WTA
13 февраля 2025, 19:06 |
228
0

Елена Рыбакина – Ига Свентек. Королева Дохи за работой. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Катаре

13 февраля 2025, 19:06 |
228
0
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Королева Дохи за работой. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Елена Рыбакина

13 февраля Ига Свентек вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар) после победы над Еленой Рыбакиной.

Полька победила со счетом 6:2, 7:5 за 1 час и 36 минут. Во второй партии Свентек отыгралась с 2:4.

Это была восьмая встреча соперниц, вторая ракетка мира забрала четвертое очное противостояние. В частности, в 2024 году девушки играли на этих кортах в финале.

Ига становилась чемпионкой в Дохе последние три года. Следующей соперницей представительницы Польши будет или Онс Жабер, или Алена Остапенко.

Видеообзор матча Елена Рыбакина – Ига Свентек

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Ига Свёнтек Елена Рыбакина теннисные видеообзоры видео WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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