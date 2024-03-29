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  4. Карлос АЛЬКАРАС: «Димитров заставил меня почувствовать себя 13-летним»
ATP
29 марта 2024, 06:01 |
530
0

Карлос АЛЬКАРАС: «Димитров заставил меня почувствовать себя 13-летним»

Испанец неожиданно проиграл Григору в полуфинале Мастерса в Майами

29 марта 2024, 06:01 |
530
0
Карлос АЛЬКАРАС: «Димитров заставил меня почувствовать себя 13-летним»
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров и Карлос Алькарас

В ночь на 29 марта болгарский теннисист Григор Димитров (АТР 12) неожиданно обыграл вторую ракетку мира Карлоса Алькараса из Испании в четвертьфинале хардового турнира АТР 1000 в Майми (США) со счетом 6:2, 6:4.

После завершения встречи Алькарас провел пресс-конференцию:

«Сейчас я очень разочарован, потому что он заставил меня почувствовать себя 13-летним (улыбается). Это было безумие. Я разговаривал со своей командой и говорил, что не знаю, что мне делать. Я ничего не знаю.

Вот почему сейчас я расстроен, но, знаете, думая о теннисе, я покинул корт довольный своим уровнем», – сказал Алькарас.

В полуфинале Димитров сыграет против Александра Зверева.

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Григор Димитров Карлос Алькарас (теннисист) ATP Майами
Источник Sport.ua
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