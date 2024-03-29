Карлос АЛЬКАРАС: «Димитров заставил меня почувствовать себя 13-летним»
Испанец неожиданно проиграл Григору в полуфинале Мастерса в Майами
В ночь на 29 марта болгарский теннисист Григор Димитров (АТР 12) неожиданно обыграл вторую ракетку мира Карлоса Алькараса из Испании в четвертьфинале хардового турнира АТР 1000 в Майми (США) со счетом 6:2, 6:4.
После завершения встречи Алькарас провел пресс-конференцию:
«Сейчас я очень разочарован, потому что он заставил меня почувствовать себя 13-летним (улыбается). Это было безумие. Я разговаривал со своей командой и говорил, что не знаю, что мне делать. Я ничего не знаю.
Вот почему сейчас я расстроен, но, знаете, думая о теннисе, я покинул корт довольный своим уровнем», – сказал Алькарас.
В полуфинале Димитров сыграет против Александра Зверева.
Carlos Alcaraz on his loss to Grigor Dimitrov:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 29, 2024
“He made me feel like I’m 13 years old.”
Ouch.
pic.twitter.com/lWdnrbTvVk
Grigor Dimitrov’s reaction to hearing he made Carlos Alcaraz feel like a 13 year old:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 29, 2024
“That’s a great comment 😂”
pic.twitter.com/4ozXvuS9wh
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