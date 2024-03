Карлос АЛЬКАРАС: «Димитров заставил меня почувствовать себя 13-летним»

В ночь на 29 марта болгарский теннисист Григор Димитров (АТР 12) неожиданно обыграл вторую ракетку мира Карлоса Алькараса из Испании в четвертьфинале хардового турнира АТР 1000 в Майми (США) со счетом 6:2, 6:4.

После завершения встречи Алькарас провел пресс-конференцию:

«Сейчас я очень разочарован, потому что он заставил меня почувствовать себя 13-летним (улыбается). Это было безумие. Я разговаривал со своей командой и говорил, что не знаю, что мне делать. Я ничего не знаю.

Вот почему сейчас я расстроен, но, знаете, думая о теннисе, я покинул корт довольный своим уровнем», – сказал Алькарас.

В полуфинале Димитров сыграет против Александра Зверева.

Carlos Alcaraz on his loss to Grigor Dimitrov:



“He made me feel like I’m 13 years old.”



Ouch.



pic.twitter.com/lWdnrbTvVk