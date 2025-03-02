Украина. Премьер лига02 марта 2025, 08:09 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Рух
Игра начнеться 2 марта в 15:30
02 марта 2025, 08:09 |
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В воскресенье, в 15:30 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «Рух».
Команды встретятся на стадионе «Динамо» в городе Киев.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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