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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 08:09 |
32
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Рух

Игра начнеться 2 марта в 15:30

02 марта 2025, 08:09 |
32
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Рух
ФК Заря. Дмитрий Панчишин

В воскресенье, в 15:30 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «Рух».

Команды встретятся на стадионе «Динамо» в городе Киев.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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