Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Рух

В воскресенье, в 15:30 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «Рух».

Команды встретятся на стадионе «Динамо» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.