Сенсационный вылет Алькараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Майами

В ночь на 29 марта завершились все четвертьфинальные матчи хардового турнира АТР 1000 в Майами (США) в верхней части сетки.

Первый сеяный и второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) неожиданно проиграл Григору Димитрову (Болгария, ATP 12) в двух сетах за 1 час и 34 минуты.

В полуфинале Мастерса Димитров сыграет против Александра Зверева. Представитель Германии в двух партиях разобрался с главной сенсацией турнира Фабианом Марожаном.

Днем ранее в Майами состоялись четвертьфинальные поединки в нижней части сетки. В полуфинале встретятся Даниил Медведев и Янник Синнер.

АТР 1000 Майами. Хард. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Григор Димитров [11] – 2:6, 4:6

Александр Зверев [4] – Фабиан Марожан – 6:3, 7:5

АТР 1000 Майами. Пары 1/2 финала

Григор Димитров [11] – Александр Зверев [4]

Даниил Медведев [3] – Янник Синнер [2]