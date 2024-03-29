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ATP
29 марта 2024, 02:59 | Обновлено 29 марта 2024, 03:16
424
1

Сенсационный вылет Алькараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Майами

Карлос неожиданно проиграл Григору Димитрову, Александр Зверев выбил Фабиана Марожана

29 марта 2024, 02:59 | Обновлено 29 марта 2024, 03:16
424
1
Сенсационный вылет Алькараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров и Карлос Алькарас

В ночь на 29 марта завершились все четвертьфинальные матчи хардового турнира АТР 1000 в Майами (США) в верхней части сетки.

Первый сеяный и второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) неожиданно проиграл Григору Димитрову (Болгария, ATP 12) в двух сетах за 1 час и 34 минуты.

В полуфинале Мастерса Димитров сыграет против Александра Зверева. Представитель Германии в двух партиях разобрался с главной сенсацией турнира Фабианом Марожаном.

Днем ранее в Майами состоялись четвертьфинальные поединки в нижней части сетки. В полуфинале встретятся Даниил Медведев и Янник Синнер.

АТР 1000 Майами. Хард. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Григор Димитров [11] – 2:6, 4:6
Александр Зверев [4] – Фабиан Марожан – 6:3, 7:5

АТР 1000 Майами. Пары 1/2 финала

Григор Димитров [11] – Александр Зверев [4]
Даниил Медведев [3] – Янник Синнер [2]

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ATP Майами Карлос Алькарас (теннисист) Григор Димитров Александр Зверев Фабиан Марожан Даниил Медведев Янник Синнер
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Дімітров у цьому матчі показав як для себе просто захмарний рівень тенісу, тож все по ділу. Але, спорт.уа, Алькарас не був чемпіоном у Флориді минулого року. Титул він захищав в ІУ, і зробив це цілком вдало. Тут очки захищає мєдвєдєв. Сподіватимемося, як завжди безуспішно.
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