Сенсационный вылет Алькараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Майами
Карлос неожиданно проиграл Григору Димитрову, Александр Зверев выбил Фабиана Марожана
В ночь на 29 марта завершились все четвертьфинальные матчи хардового турнира АТР 1000 в Майами (США) в верхней части сетки.
Первый сеяный и второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) неожиданно проиграл Григору Димитрову (Болгария, ATP 12) в двух сетах за 1 час и 34 минуты.
В полуфинале Мастерса Димитров сыграет против Александра Зверева. Представитель Германии в двух партиях разобрался с главной сенсацией турнира Фабианом Марожаном.
Днем ранее в Майами состоялись четвертьфинальные поединки в нижней части сетки. В полуфинале встретятся Даниил Медведев и Янник Синнер.
АТР 1000 Майами. Хард. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Григор Димитров [11] – 2:6, 4:6
Александр Зверев [4] – Фабиан Марожан – 6:3, 7:5
АТР 1000 Майами. Пары 1/2 финала
Григор Димитров [11] – Александр Зверев [4]
Даниил Медведев [3] – Янник Синнер [2]
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