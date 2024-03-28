Определена первая полуфинальная пара на Мастерсе в Майами

Состоялись матчи 1/4 раунда в нижней части турнирной сетки на хардовом Мастерсе в Майами.

Второй сеяный итальянец Янник Синнер уверенно разобрался с Томашем Махачем из Чехии.

Третий номер посева Даниил Медведев оказался сильнее Николас Харри из Чили.

28 марта по местному времени Карлос Алькарас сразится с Григором Димитровым, а Александр Зверев померится силами с Фабианом Марожаном.

Майами. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Даниил Медведев [3] – Николас Харри [22] – 6:2, 7:6(7)

Янник Синнер [2] – Томаш Махач – 6:4, 6:2