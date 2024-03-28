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ATP
28 марта 2024, 07:34 | Обновлено 28 марта 2024, 07:43
1061
0

Определена первая полуфинальная пара на Мастерсе в Майами

Одну из путевок в финал разыграют Даниил Медведев и Янник Синнер

28 марта 2024, 07:34 | Обновлено 28 марта 2024, 07:43
1061
0
Определена первая полуфинальная пара на Мастерсе в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Состоялись матчи 1/4 раунда в нижней части турнирной сетки на хардовом Мастерсе в Майами.

Второй сеяный итальянец Янник Синнер уверенно разобрался с Томашем Махачем из Чехии.

Третий номер посева Даниил Медведев оказался сильнее Николас Харри из Чили.

28 марта по местному времени Карлос Алькарас сразится с Григором Димитровым, а Александр Зверев померится силами с Фабианом Марожаном.

Майами. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Даниил Медведев [3] – Николас Харри [22] – 6:2, 7:6(7)
Янник Синнер [2] – Томаш Махач – 6:4, 6:2

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Янник Синнер ATP Майами Даниил Медведев Николас Харри Томаш Махач
Источник Sport.ua
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