ATP28 марта 2024, 07:34 | Обновлено 28 марта 2024, 07:43
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Определена первая полуфинальная пара на Мастерсе в Майами
Одну из путевок в финал разыграют Даниил Медведев и Янник Синнер
28 марта 2024, 07:34 | Обновлено 28 марта 2024, 07:43
1061
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Состоялись матчи 1/4 раунда в нижней части турнирной сетки на хардовом Мастерсе в Майами.
Второй сеяный итальянец Янник Синнер уверенно разобрался с Томашем Махачем из Чехии.
Третий номер посева Даниил Медведев оказался сильнее Николас Харри из Чили.
28 марта по местному времени Карлос Алькарас сразится с Григором Димитровым, а Александр Зверев померится силами с Фабианом Марожаном.
Майами. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Даниил Медведев [3] – Николас Харри [22] – 6:2, 7:6(7)
Янник Синнер [2] – Томаш Махач – 6:4, 6:2
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