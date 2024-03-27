ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы
Во вторник, 26 сентября, состоялся финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024. Национальная сборная Грузии приняла команду Греции.
Грузинские футболисты победили в серии послематчевых пенальти и впервые в истории квалифицировались на чемпионат Европы.
После матча в Тбилиси начались масштабные празднования с футболистами сборной Грузии, включая защитника «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили и вингера «Динамо» Георгия Цитаишвили. Футболисты вместе с болельщиками скандировали патриотические кричалки, вспомнив и об оккупированных территориях Грузии террористами из россии.
«Абхазия – это Грузия» и Самачбало – это Грузия», – скандировали они.
Абхазия является международно признанной территорией Грузии, но с 2008 года оккупирована страной 404, а Самачбало – историческая область Грузии, частью которой является Южная Осетия, которую также захватили террористы.
Just your daily reminder from the lads that Abkhazia and Samachablo are Georgia!❤️🇬🇪 pic.twitter.com/PwxlKtHzUT— Georgian Footy (@GeorgianFooty) March 27, 2024
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