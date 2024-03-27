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  4. ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
Чемпионат Европы
27 марта 2024, 13:49 | Обновлено 27 марта 2024, 14:19
4701
2

ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404

Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы

27 марта 2024, 13:49 | Обновлено 27 марта 2024, 14:19
4701
2
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 26 сентября, состоялся финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024. Национальная сборная Грузии приняла команду Греции.

Грузинские футболисты победили в серии послематчевых пенальти и впервые в истории квалифицировались на чемпионат Европы.

После матча в Тбилиси начались масштабные празднования с футболистами сборной Грузии, включая защитника «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили и вингера «Динамо» Георгия Цитаишвили. Футболисты вместе с болельщиками скандировали патриотические кричалки, вспомнив и об оккупированных территориях Грузии террористами из россии.

«Абхазия – это Грузия» и Самачбало – это Грузия», – скандировали они.

Абхазия является международно признанной территорией Грузии, но с 2008 года оккупирована страной 404, а Самачбало – историческая область Грузии, частью которой является Южная Осетия, которую также захватили террористы.

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сборная Грузии по футболу фанаты болельщики Абхазия Гиорги Гочолеишвили Георгий Цитаишвили
Источник Twitter
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umnuy2
проиграли войну за 5 дней в 2008 году---викинги херовы.А сейчас жопы кацапам лижут .Гордый горный народ.Как и армяни горячие парни азерам отдали Карабах.Короче только на язык грамотные.
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NoMad
Ага, поскандували i побiгли далi торгувати з руснею
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