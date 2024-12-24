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  4. Несколько причин. Динамо отказалось от подписания аргентинского легионера
Украина. Премьер лига
24 декабря 2024, 16:14 |
1913
4

Несколько причин. Динамо отказалось от подписания аргентинского легионера

Киевлян, вероятно, смутили результативность и тактическая обученность игрока для их футбола

24 декабря 2024, 16:14 |
1913
4
Несколько причин. Динамо отказалось от подписания аргентинского легионера
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Киевское «Динамо» отказалось от подписания аргентинского форварда, сообщает Динамомания.

По информации источника, игрок, который рассматривался как кандидат усиления атаки, выступает в чемпионате восточноевропейской страны и ему 28 лет. Фамилия игрока не известна.

Среди причин, по которым в руководстве отказались от перехода аргентинца, могут быть низкая результативность и тактическая неподготовленность к игре команды.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» попрощается с двумя полузащитниками.

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Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: Динамомания
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Перець
Хватить того шлака і баласту 
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+1
zhyr
Пошукайте в ю19. Вже одного взяли легіонера
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0
Тим Сергей
Всем новостям новость. Леги такие без толку. Тут бы найти каких-то тренеров кто умеет работать с молодняком и прошерстить всю упл и ниже и мб и вышло бы чего, а брать опять за тарелку супа? Столько уже их прошло ж и толку никакого.
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0
mastorent
ну правильно. пархатый хочет чтоб весчь была, но непременно на халяву, платить не хочет. куда деньжата от продажи цыгана, забарного и миколы подевались - не понятно. за те деньги можно было всю викторию плзень купить и были бы 17 месте в ле.
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0
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