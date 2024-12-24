Несколько причин. Динамо отказалось от подписания аргентинского легионера
Киевлян, вероятно, смутили результативность и тактическая обученность игрока для их футбола
Киевское «Динамо» отказалось от подписания аргентинского форварда, сообщает Динамомания.
По информации источника, игрок, который рассматривался как кандидат усиления атаки, выступает в чемпионате восточноевропейской страны и ему 28 лет. Фамилия игрока не известна.
Среди причин, по которым в руководстве отказались от перехода аргентинца, могут быть низкая результативность и тактическая неподготовленность к игре команды.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» попрощается с двумя полузащитниками.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Серхио Мора считает, что соперником Усика должен стать Джей Опетая
Флорин Чернат высказался о судьбе родственника одиозного экс-партнера по команде…