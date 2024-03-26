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Евро
Грузия
26.03.2024 19:00 – FT 0 : 0
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Греция
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Чемпионат Европы
26 марта 2024, 22:03 | Обновлено 26 марта 2024, 22:14
4877
8

Грузия в серии пенальти обыграла Грецию и впервые в истории сыграет на Евро

Основное время матча завершилось в сухую ничью

26 марта 2024, 22:03 | Обновлено 26 марта 2024, 22:14
4877
8
Грузия в серии пенальти обыграла Грецию и впервые в истории сыграет на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Грузии

Во вторник, 26 сентября, состоялся финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024. Национальная сборная Грузии приняла команду Греции.

Матч прошел на стадионе «Динамо Арена имени Бориса Пайчадзе» в Тбилиси. В основное и дополнительное время команды голов не забивали, а в серии послематчевых пенальти точнее были именно грузины, забившие 4 пенальти из 5.

Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы! Их соперниками в группе F будут Турция, Португалия и Чехия.

Отбор по Евро-2024. Финал, 26 марта.

Грузия – Греция – 0:0 (пенальти 4:2)

Пенальти: Кочорашвили (1:0), Бакасетас (не забил), Давиташвили (2:0), Масурас (2:1), Микаутадзе (не забил), Бухалакис (2:2), Двали (3:2), Якумакис (не забил), Квеквескири (4:2).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Maxcrimea10
Вiтання грузинам, заслужили!
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+10
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Український Крим
Сакартвело, генацвалє
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+9
Владислав Рейский
Круто, теперь дальше от болот и можно дружить
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+4
DaVinci
Пора і грузинам на Євро виступити)
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+1
Alexey75
Рад за Грузию.
Молодцы!
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0
Yaroslav1107
Що греки, що грузини прихвостні кацапів. 
Бажаю їм набрати в групі 0 очок і не забити жодного голу. 
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-2
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