Грузия в серии пенальти обыграла Грецию и впервые в истории сыграет на Евро

Во вторник, 26 сентября, состоялся финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024. Национальная сборная Грузии приняла команду Греции.

Матч прошел на стадионе «Динамо Арена имени Бориса Пайчадзе» в Тбилиси. В основное и дополнительное время команды голов не забивали, а в серии послематчевых пенальти точнее были именно грузины, забившие 4 пенальти из 5.

Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы! Их соперниками в группе F будут Турция, Португалия и Чехия.

Отбор по Евро-2024. Финал, 26 марта.

Грузия – Греция – 0:0 (пенальти 4:2)

Пенальти: Кочорашвили (1:0), Бакасетас (не забил), Давиташвили (2:0), Масурас (2:1), Микаутадзе (не забил), Бухалакис (2:2), Двали (3:2), Якумакис (не забил), Квеквескири (4:2).

Georgia book their place at a major tournament for the first time! 🇬🇪🤩#EURO2024 pic.twitter.com/4SzQXsst1A