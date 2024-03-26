Грузия в серии пенальти обыграла Грецию и впервые в истории сыграет на Евро
Основное время матча завершилось в сухую ничью
Во вторник, 26 сентября, состоялся финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024. Национальная сборная Грузии приняла команду Греции.
Матч прошел на стадионе «Динамо Арена имени Бориса Пайчадзе» в Тбилиси. В основное и дополнительное время команды голов не забивали, а в серии послематчевых пенальти точнее были именно грузины, забившие 4 пенальти из 5.
Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы! Их соперниками в группе F будут Турция, Португалия и Чехия.
Отбор по Евро-2024. Финал, 26 марта.
Грузия – Греция – 0:0 (пенальти 4:2)
Пенальти: Кочорашвили (1:0), Бакасетас (не забил), Давиташвили (2:0), Масурас (2:1), Микаутадзе (не забил), Бухалакис (2:2), Двали (3:2), Якумакис (не забил), Квеквескири (4:2).
Georgia book their place at a major tournament for the first time! 🇬🇪🤩#EURO2024 pic.twitter.com/4SzQXsst1A— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 26, 2024
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Молодцы!
Бажаю їм набрати в групі 0 очок і не забити жодного голу.