Грузия – Греция. Финал отбора на Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE
Поединок начнется в 19:00
Во вторник, 26 сентября, состоится финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024.
Национальная сборная Грузии будет принимать команду Греции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Динамо Арена имени Бориса Пайчадзе» в Тбилиси. Начало встречи запланировано в 19:00.
Победитель этого матча получит право сыграть на Евро 2024 и попадет в группу F, где сыграет с Турцией, Португалией и Чехией.
Грузия – Греция. Финал отбора на Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE
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