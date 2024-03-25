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Евро
Грузия
26.03.2024 19:00 - : -
Греция
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Чемпионат Европы
25 марта 2024, 18:30 |
166
0

Грузия – Греция. Финал отбора на Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE

Поединок начнется в 19:00

25 марта 2024, 18:30 |
166
0
Грузия – Греция. Финал отбора на Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Грузии

Во вторник, 26 сентября, состоится финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024.

Национальная сборная Грузии будет принимать команду Греции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Динамо Арена имени Бориса Пайчадзе» в Тбилиси. Начало встречи запланировано в 19:00.

Победитель этого матча получит право сыграть на Евро 2024 и попадет в группу F, где сыграет с Турцией, Португалией и Чехией.

Грузия – Греция. Финал отбора на Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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