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Англия
27 марта 2024, 12:07 | Обновлено 27 марта 2024, 12:23
1955
0

Клуб АПЛ поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024

26 марта состоялся финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года

27 марта 2024, 12:07 | Обновлено 27 марта 2024, 12:23
1955
0
Клуб АПЛ поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

26 марта прошел финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

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На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретились сборные Украины и Исландии. Украинская команда одержала волевую победу со счетом 2:1 и вышла на Евро-2024.

Английский клуб «Эвертон» в своих социальных сетях поздравил своего игрока Виталия Миколенко и сборную Украины с выходом на Евро-2024.

«Поздравляем Виталия Миколенко и сборную Украины с отбором на Евро-2024 и с победой в матче против Исландии», – написала пресс-служба «ирисок».

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Источник Sport.ua
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