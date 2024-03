Клуб АПЛ поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024

26 марта прошел финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретились сборные Украины и Исландии. Украинская команда одержала волевую победу со счетом 2:1 и вышла на Евро-2024.

Английский клуб «Эвертон» в своих социальных сетях поздравил своего игрока Виталия Миколенко и сборную Украины с выходом на Евро-2024.

«Поздравляем Виталия Миколенко и сборную Украины с отбором на Евро-2024 и с победой в матче против Исландии», – написала пресс-служба «ирисок».

🇺🇦 | Congratulations to Vitalii and Ukraine on qualifying for #EURO2024 following tonight’s 2-1 win over Iceland! 👏 https://t.co/pl7EPxUMq9