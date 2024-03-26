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  4. Грузия – Греция – 0:0 (4:2 пен.). Хвича едет на Евро. Обзор матча
Чемпионат Европы
26 марта 2024, 23:00 |
590
0

Грузия – Греция – 0:0 (4:2 пен.). Хвича едет на Евро. Обзор матча

Вашему вниманию обзор матча плей-офф отбора на Евро-2024

26 марта 2024, 23:00 |
590
0
Грузия – Греция – 0:0 (4:2 пен.). Хвича едет на Евро. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 26 марта сборная Грузии впервые в своей истории вышла в финальную стадию чемпионата Европы. Грузины в домашнем матче финала плей-офф отбора на Евро-2024 в серии пенальти со счетом 4:2 обыграла Грецию после ничьи в основное и дополнительное время.

Отбор по Евро-2024. Финал, 26 марта.

Грузия – Греция – 0:0 (пенальти 4:2)

Пенальти: Кочорашвили (1:0), Бакасетас (не забил), Давиташвили (2:0), Масурас (2:1), Микаутадзе (не забил), Бухалакис (2:2), Двали (3:2), Якумакис (не забил), Квеквескири (4:2).

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

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Источник Sport.ua
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