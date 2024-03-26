Чемпионат Европы26 марта 2024, 23:00 |
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Грузия – Греция – 0:0 (4:2 пен.). Хвича едет на Евро. Обзор матча
Вашему вниманию обзор матча плей-офф отбора на Евро-2024
26 марта 2024, 23:00 |
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Сегодня, 26 марта сборная Грузии впервые в своей истории вышла в финальную стадию чемпионата Европы. Грузины в домашнем матче финала плей-офф отбора на Евро-2024 в серии пенальти со счетом 4:2 обыграла Грецию после ничьи в основное и дополнительное время.
Отбор по Евро-2024. Финал, 26 марта.
Грузия – Греция – 0:0 (пенальти 4:2)
Пенальти: Кочорашвили (1:0), Бакасетас (не забил), Давиташвили (2:0), Масурас (2:1), Микаутадзе (не забил), Бухалакис (2:2), Двали (3:2), Якумакис (не забил), Квеквескири (4:2).
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
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