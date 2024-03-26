Сегодня, 26 марта сборная Грузии впервые в своей истории вышла в финальную стадию чемпионата Европы. Грузины в домашнем матче финала плей-офф отбора на Евро-2024 в серии пенальти со счетом 4:2 обыграла Грецию после ничьи в основное и дополнительное время.

Отбор по Евро-2024. Финал, 26 марта.

Грузия – Греция – 0:0 (пенальти 4:2)

Пенальти: Кочорашвили (1:0), Бакасетас (не забил), Давиташвили (2:0), Масурас (2:1), Микаутадзе (не забил), Бухалакис (2:2), Двали (3:2), Якумакис (не забил), Квеквескири (4:2).

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: