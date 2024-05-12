Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 19) вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия).

В 3-м раунде украинка в двух сетах переиграла Анну Калинскую (WTA 26) за 1 час и 14 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [16] – Анна Калинская [23] – 6:3, 6:3

В 1/8 финала престижных соревнований в столице Италии Свитолина сыграет против второй сеяной Арины Соболенко, которая ранее выиграла у Даяны Ястремской.

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