WTA12 мая 2024, 21:28 |
703
4
Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Элина в двух сетах справилась с Анной Калинской в 3-м раунде соревнований WTA 1000
12 мая 2024, 21:28 |
703
4
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 19) вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия).
В 3-м раунде украинка в двух сетах переиграла Анну Калинскую (WTA 26) за 1 час и 14 минут.
WTA 1000 Рим. Грунт. 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) [16] – Анна Калинская [23] – 6:3, 6:3
В 1/8 финала престижных соревнований в столице Италии Свитолина сыграет против второй сеяной Арины Соболенко, которая ранее выиграла у Даяны Ястремской.
(новость дополняется)
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Комментарии 5
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Як у старі-добрі, у Римі залишилася одна Еліна. Ще й кацапку винесла. Ще й з непоганою грою, особливо у другому сеті. Правда, за рік повернення Еліни у теніс їй так і не вдавалося поки впоратися зі швидкістю топ-гарматниць. На повільному покритті шанси на це є, хоч бульбозавр все одно буде явним фаворитом.
Дивився матч,молодець.Дальше бульба.
Елі по силі здолати бульбу!
Світлині нашого тенісі успіху в 1/8 , ці дві гри в Римі з Еранні та оркою показали що Елі до снаги повторити минулі тріумфи в Римі , дай Боже здоров’я .
Непроста суперниця, якісний теніс. Еліна збавила в рухливості (інколи проскакували навіть моменти незграбності), зате додала в потужності. Залишаюсь при своїй думці: теперішній Еліні цілком до снаги здолати теперішнього сабаленкова.
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