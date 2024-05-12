Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
WTA
12 мая 2024, 21:28 |
703
4

Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме

Элина в двух сетах справилась с Анной Калинской в 3-м раунде соревнований WTA 1000

12 мая 2024, 21:28 |
703
4
Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 19) вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия).

В 3-м раунде украинка в двух сетах переиграла Анну Калинскую (WTA 26) за 1 час и 14 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [16] – Анна Калинская [23] – 6:3, 6:3

В 1/8 финала престижных соревнований в столице Италии Свитолина сыграет против второй сеяной Арины Соболенко, которая ранее выиграла у Даяны Ястремской.

(новость дополняется)

По теме:
Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ястремская и Калинина вылетели из парного разряда на супертурнире в Риме
Калинина / Ястремская – Доулхайд / Кравчик. LIVE трансляция
Элина Свитолина Анна Калинская WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ломаченко уничтожил Камбососа и вернул себе чемпионский пояс
Бокс | 12 мая 2024, 08:37 2
ВИДЕО. Ломаченко уничтожил Камбососа и вернул себе чемпионский пояс
ВИДЕО. Ломаченко уничтожил Камбососа и вернул себе чемпионский пояс

В австралийском Перте украинский боксер завоевал титул чемпиона мира IBF

ЧМ по хоккею. Мощный камбэк и победа Чехии, шесть шайб США
Хоккей | 11 мая 2024, 23:48 1
ЧМ по хоккею. Мощный камбэк и победа Чехии, шесть шайб США
ЧМ по хоккею. Мощный камбэк и победа Чехии, шесть шайб США

Завершился второй день на чемпионате мира по хоккею

ФОТО. Скандальный экс-игрок снова в Шахтере. Его заметили на матче с Динамо
Футбол | 12.05.2024, 18:40
ФОТО. Скандальный экс-игрок снова в Шахтере. Его заметили на матче с Динамо
ФОТО. Скандальный экс-игрок снова в Шахтере. Его заметили на матче с Динамо
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Бокс | 12.05.2024, 07:05
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Калинина проиграла 8-й ракетке мира, не сумев защитить очки за финал в Риме
Теннис | 12.05.2024, 13:57
Калинина проиграла 8-й ракетке мира, не сумев защитить очки за финал в Риме
Калинина проиграла 8-й ракетке мира, не сумев защитить очки за финал в Риме
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Stanislav Matusevych
Як у старі-добрі, у Римі залишилася одна Еліна. Ще й кацапку винесла. Ще й з непоганою грою, особливо у другому сеті. Правда, за рік повернення Еліни у теніс їй так і не вдавалося поки впоратися зі швидкістю топ-гарматниць. На повільному покритті шанси на це є, хоч бульбозавр все одно буде явним фаворитом.
Ответить
+2
vovann333
Дивився матч,молодець.Дальше бульба.
Ответить
+1
Андрій Заліщук
Елі по силі здолати бульбу!
Ответить
+1
u6464u
Світлині нашого тенісі успіху в 1/8 , ці дві гри в Римі з Еранні та оркою  показали що Елі до снаги повторити минулі тріумфи в Римі , дай Боже здоров’я .
Ответить
0
introvert
Непроста суперниця, якісний теніс. Еліна збавила в рухливості (інколи проскакували навіть моменти незграбності), зате додала в потужності. Залишаюсь при своїй думці: теперішній Еліні цілком до снаги здолати теперішнього сабаленкова.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко
Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко
12.05.2024, 09:35
Бокс
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
10.05.2024, 19:05 11
Теннис
Анчелотти признался, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче
Анчелотти признался, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче
12.05.2024, 07:01 1
Футбол
ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти
ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти
11.05.2024, 19:12 13
Футбол
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
10.05.2024, 17:49
Бокс
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
11.05.2024, 11:01 1
Футбол
Тренер вратарей Реала назвал Анчелотти кипера, который сыграет в финале ЛЧ
Тренер вратарей Реала назвал Анчелотти кипера, который сыграет в финале ЛЧ
11.05.2024, 12:28 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем