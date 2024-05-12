Ястремская впервые в карьере проиграла Соболенко
Даяна не смогла остановить вторую ракетку мира в Риме
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№33 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) в одиночном разряде.
В матче третьего раунда украинка уступила Арине Соболенко (№2 WTA).
Рим. Третий круг
Даяна Ястремская (Украина) – Арина Соболенко – 4:6, 2:6
Это была 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла все предыдущие матчи.
Ястремская продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где сыграет в дуэте с Ангелиной Калининой.
В следующем раунде Соболенко сразится с Элиной Свитолиной (№19 WTA) или Анной Калинской (№26 WTA).
Ранее свой матч третьего раунда проиграла Калинина.
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