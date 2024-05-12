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  4. Ястремская впервые в карьере проиграла Соболенко
WTA
12 мая 2024, 15:43 | Обновлено 12 мая 2024, 16:30
3440
11

Ястремская впервые в карьере проиграла Соболенко

Даяна не смогла остановить вторую ракетку мира в Риме

12 мая 2024, 15:43 | Обновлено 12 мая 2024, 16:30
3440
11
Ястремская впервые в карьере проиграла Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№33 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) в одиночном разряде.

В матче третьего раунда украинка уступила Арине Соболенко (№2 WTA).

Рим. Третий круг
Даяна Ястремская (Украина) – Арина Соболенко – 4:6, 2:6

Это была 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла все предыдущие матчи.

Ястремская продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где сыграет в дуэте с Ангелиной Калининой.

В следующем раунде Соболенко сразится с Элиной Свитолиной (№19 WTA) или Анной Калинской (№26 WTA).

Ранее свой матч третьего раунда проиграла Калинина.

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WTA Рим Даяна Ястремская Арина Соболенко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 11
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introvert
Даяна, за традицією, сама все віддала, тож тут і коментувати нічого. Хіба що варто відмітити той факт, що більшу частину гри бульбозавр не атакував, як це відбувається проти решти жіночого туру, а захищався. Така вже наша Даяна унікальна.
Цікаво інше: за кількістю і гучністю вигуків "Уріна!!!" з трибун складалося враження, що гра відбувається не в Римі, а десь в бобруйську. Скільки ж їх туди понаїхало?
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+4
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C.Пеклов
Перехвилювалася Даяна чогось.Сподіваюся на РГ буде тренер-мотиватор з Монако(свистун).Успіху в парі!
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+2
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Alehandro
Час іде  - нічого не змінюється. Хто вже познайомить Даяну з таким терміном , як "статистика" і пояснить, що таке теорія ймовірності... бо оті її спроби закінчити розіграш одним потужним ударом, навіть якщо позиція для цього зовсім не вдала, проходять 1 з 10 - це чистої води авантюра. Не треба постійно атакувати, відіграйся слайсом чи парашутиком... ні, Даяна вміє тільки хєрачити
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+1
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Андрій Заліщук
там хвальона Подрес програла матч в двох сетах, хоча, що в першому, що в другому сетах мала перевагу 5-2, абсолютно безхарактерна сьогодні була Вероніка, позорна гра
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0
Vlad Holl
Зовсім нервова система у Даяни зіпсована. А взагалі гра її примітивна і до неї дуже легко пристосовуються. Після АО результатів нуль і так буде завжди поки не зрозуміє , що теніс - це не тільки сила в ударі , а і техніка з розумом . 
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0
Login_loginchuck
Бегемот в этот раз решил даже не сливать 1н сет. Но шансов конечно и так у Даяны не было
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0
ptolemeus
У неї в боксі хтось був взагалі?
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0
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