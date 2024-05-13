Тарас СТЕПАНЕНКО: «Нужно учиться на ошибках. Никаких конфликтов в сборной»

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко доволен, что в дерби против «Динамо» не было конфликтов, которые могли бы помешать сборной Украины на Евро-2024.

«В сборной Украины у нас всегда хорошая атмосфера, но я в конце матча с «Динамо», когда началась толкотня, боялся, чтобы никакого конфликта не было. Сразу подбежал, потому что понимал – могут быть эмоции. И у «Динамо», и у нас, но ничего серьезного не было. Хорошо, что никаких скандалов не было».

«Важно, чтобы в сборную все приехали в хорошем настроении. Мы можем достичь результат на Евро, но нужен хороший микроклимат. Сейчас он в сборной хороший, и так должно быть дальше».

«Мы помним, что было на Евро-2016. Нужно учиться на своих ошибках. А такие конфликты очень утомляют, забирают силы», – сказал Степаненко.