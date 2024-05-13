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Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 15:12 | Обновлено 13 мая 2024, 15:21
1491
0

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Нужно учиться на ошибках. Никаких конфликтов в сборной»

Опытный игрок не хочет повторения ошибок

13 мая 2024, 15:12 | Обновлено 13 мая 2024, 15:21
1491
0
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Нужно учиться на ошибках. Никаких конфликтов в сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко доволен, что в дерби против «Динамо» не было конфликтов, которые могли бы помешать сборной Украины на Евро-2024.

«В сборной Украины у нас всегда хорошая атмосфера, но я в конце матча с «Динамо», когда началась толкотня, боялся, чтобы никакого конфликта не было. Сразу подбежал, потому что понимал – могут быть эмоции. И у «Динамо», и у нас, но ничего серьезного не было. Хорошо, что никаких скандалов не было».

«Важно, чтобы в сборную все приехали в хорошем настроении. Мы можем достичь результат на Евро, но нужен хороший микроклимат. Сейчас он в сборной хороший, и так должно быть дальше».

«Мы помним, что было на Евро-2016. Нужно учиться на своих ошибках. А такие конфликты очень утомляют, забирают силы», – сказал Степаненко.

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Тарас Степаненко сборная Украины по футболу Евро-2024 Шахтер Донецк
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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