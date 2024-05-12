Матч Кривбасс – Полесье перенесен. Стала известна дата доигрывания поединка

12 мая стартовал матч 28-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Кривбасс» и «Полесье». Поединок начался на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

На 25-й минуте счет в поединке открыл Вячеслав Танковский и вывел житомирян вперед. А уже на 37-й встреча была прервана из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Несмотря на то, что участники матча были настроены доиграть матч сегодня, встреча все равно была перенесена. Интересно, что регламентом УПЛ разрешается проводить игру до наступления комендантского часа. В Кривом Роге – до 23:00.

Доигрывать поединок будут завтра, 13 мая. Старт – 13:00 по Киеву.