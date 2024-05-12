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Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 21:25 | Обновлено 12 мая 2024, 21:54
4773
1

Матч Кривбасс – Полесье перенесен. Стала известна дата доигрывания поединка

Из-за воздушной тревоги встреча была прервана при счете 1:0 в пользу житомирян

12 мая 2024, 21:25 | Обновлено 12 мая 2024, 21:54
4773
1
Матч Кривбасс – Полесье перенесен. Стала известна дата доигрывания поединка
УПЛ

12 мая стартовал матч 28-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Кривбасс» и «Полесье». Поединок начался на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

На 25-й минуте счет в поединке открыл Вячеслав Танковский и вывел житомирян вперед. А уже на 37-й встреча была прервана из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Несмотря на то, что участники матча были настроены доиграть матч сегодня, встреча все равно была перенесена. Интересно, что регламентом УПЛ разрешается проводить игру до наступления комендантского часа. В Кривом Роге – до 23:00.

Доигрывать поединок будут завтра, 13 мая. Старт – 13:00 по Киеву.

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ФОТО. «русня – LOHI». Матч Кривбасс – Полесье прерван
Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Кривбасс - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу перенос матчей воздушная тревога
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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