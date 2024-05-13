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  4. Олег КУЗНЕЦОВ: «Динамо проиграло чемпионат осенью»
Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 18:16 | Обновлено 13 мая 2024, 18:57
847
1

Олег КУЗНЕЦОВ: «Динамо проиграло чемпионат осенью»

Легенда «Динамо» – о матче против «Шахтера»

13 мая 2024, 18:16 | Обновлено 13 мая 2024, 18:57
847
1
Олег КУЗНЕЦОВ: «Динамо проиграло чемпионат осенью»
УАФ. Олег Кузнецов

Бывший защитник «Динамо» Олег Кузнецов поделился впечатлениями от матча против «Динамо» (поражение 0:1), в котором «Горняки» оформили чемпионство:

— Олег Владимирович, как вам украинское «классическое»?
— Впечатления положительные. Матч получился напряженным, чувствовался нерв в игре, на поле бушевали страсти. Матч лидеров таким и должен быть.

По горячим следам отмечу, что тренер «Шахтера» Пушич очень правильно настроил команду, которая после гола Судакова немного перестроилась и отошла назад. Впоследствии вовремя сделал замены и «засушил» игру. Вообще скамейка запасных у «Шахтера» более интересная. Люди, которые вышли на поле после перерыва, усилили командные действия. В «Динамо» я такого не заметил.

В целом до гола с пенальти ни одна из команд не владела игровым преимуществом. Соперники отвечали атакой на атаку. Когда же «Шахтер» забил, то начал действовать по результату. Отошел назад и у киевлян, особенно это было заметно во втором тайме, настоящих голевых моментов не было.

— А ведь до перерыва несколько подходящих возможностей для взятия ворот они создали.
— Да, несколько раз Ризнык выручил команду. Не забили, поэтому можно сказать, что где-то не повезло. «Шахтер» вообще хорошо действовал в защите. Здесь сказался опыт Лиги чемпионов. Они там играли в похожем стиле. Все поле перекрыли и «Динамо» было очень сложно создавать что-то стоящее в атаке.

— Единственный гол в игре забит с пенальти. Арбитр, чтобы усмотреть нарушение, долго разговаривал с ассистентом, а потом сам побежал смотреть момент на мониторе. Если бы не этот несчастливый случай, то игра, наверное, сложилась бы по-другому?
— Мяч, который летел в ворота, неудачно попал в руку защитнику. Обвинять кого-то в такой ситуации нечего. Арбитр провел матч квалифицированно. Давал командам играть, на мелкие фолы практически не реагировал. Хотя Судакову предупреждение за симуляцию можно было не давать. Споткнулся из-за ноги Попова. Там динамичный момент. И VAR даже не смотрели. Мог ли он удержаться на ногах — не знаю. А если прозвучал свисток, то решение уже было принято. Можно было и пенальти дать, ведь Судаков успел пробросить мяч, падал не картинно. Контакт с защитником был. Но арбитр принял такое решение.

— Можно ли говорить о своеобразном комплексе у «Динамо» перед «Шахтером»? В последнее время донетчане чаще побеждают.
— Я так не считаю. «Шахтер» — принципиальный соперник, против него киевляне всегда выходят хорошо мотивированными. Здесь скорее другое: «Шахтер» продолжает покупать талантливых иностранных игроков, пусть и молодых. Они прогрессируют, через какое-то время, когда понимают структуру игры команды, вливаются в состав. Киевляне такой возможности не имеют, по сути, рассчитывают на своих воспитанников. Молодежь бросают в бой, она набирается опыта. Не думаю, что это какой-то комплекс. Да, проиграли две встречи в этом чемпионате. Как будет в следующий раз — посмотрим.

— Если подытожить, когда, на ваш взгляд, «Динамо» проиграло чемпионат?
— Думаю, что осенью. Много очков было потеряно с командами, которые по разным причинам пока не дотягивают до уровня тех, кто борется за места в еврокубках. Если сравнить киевлян с «Шахтером», то он несколько игр буквально вытянул на жилах. Чемпионский график в наших реалиях не предусматривает возможности недобора очков в играх с аутсайдерами. Их ты должен обыгрывать.

— Может, надо было раньше назначить Шовковского?
— Не знаю. Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать ситуацию в клубе. Какой контракт был у Луческу? Я уверен, если у него с «Динамо» было европейское соглашение, то просто так тренера не выгонишь. Возможно, там была прописана неустойка.

Жизнь в футболе непредсказуема. «Шахтер» стал чемпионом, и мы не знаем, оставят Шовковского или нет. При нынешнем тренере в команде все правильно сделали. Немножко подчистили состав, команда весной показывает добротную игру.

Нужно ли усиливать позиции? Хороший иностранный футболист к нам не приедет — ситуация в стране не позволяет. Поэтому будут рассчитывать на своих воспитанников. Есть хорошие футболисты в «Динамо U-19». Пономаренко и Михавко уже подпускают к основному составу, есть другие интересные игроки на подходе. Время такое, что можно рассчитывать в основном на воспитанников своей академии. Но они растут и, конечно, «Динамо» в следующем сезоне будет бороться за первое место.

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Олег Кузнецов Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: Футбол 24
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