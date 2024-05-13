Леонид БУРЯК: «Моя мечта – чемпионство и третья звезда на эмблеме Динамо»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Киев Леонид Буряк оценил нынешнее положение вещей в клубе:

«По моему мнению, «Динамо» сейчас в поиске. Да, сейчас нет возможности приглашать зарубежных футболистов, которые могли бы усилить команду. Не потому, что мы не хотим, а потому что сейчас такое время. Надо набраться терпения и ждать побед, ведь у нас хорошие украинские футболисты.

Я свою мечту уже озвучил, надеюсь, что она воплотится в жизнь как можно скорее — чемпионство и третья звезда на эмблеме «Динамо».

Напомним, суммарно за свою историю «Динамо» завоевало 29 чемпионских титулов: 13 – в эпоху СССР и 16 – во времена Независимости Украины.