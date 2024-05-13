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  4. Леонид БУРЯК: «Моя мечта – чемпионство и третья звезда на эмблеме Динамо»
Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 18:46 |
1357
11

Леонид БУРЯК: «Моя мечта – чемпионство и третья звезда на эмблеме Динамо»

Легенда «Динамо» – о нынешнем состоянии клуба

13 мая 2024, 18:46 |
1357
11
Леонид БУРЯК: «Моя мечта – чемпионство и третья звезда на эмблеме Динамо»
ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

Бывший игрок и тренер «Динамо» Киев Леонид Буряк оценил нынешнее положение вещей в клубе:

«По моему мнению, «Динамо» сейчас в поиске. Да, сейчас нет возможности приглашать зарубежных футболистов, которые могли бы усилить команду. Не потому, что мы не хотим, а потому что сейчас такое время. Надо набраться терпения и ждать побед, ведь у нас хорошие украинские футболисты.

Я свою мечту уже озвучил, надеюсь, что она воплотится в жизнь как можно скорее — чемпионство и третья звезда на эмблеме «Динамо».

Напомним, суммарно за свою историю «Динамо» завоевало 29 чемпионских титулов: 13 – в эпоху СССР и 16 – во времена Независимости Украины.

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Динамо Киев Леонид Буряк
Олег Дидух Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 11
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Умник
Леня и у меня такая мечта.
И сыну купить футболку с 3 мя звездами
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DK1961
Минусуя пост с пожеланием победы ВСУ ржавые недоноски в который раз демонстрируют свою истинную руськую сущность
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0
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DK1961
И у меня такая мечта. И я верю, что она сбудется. Как и победа ВСУ
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0
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AK.228
Скільки йому років!?
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0
OtsoCity
Епоха сср, що це таке?
Лайно кацапське цей леонід, та совкодрочер 
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-4
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