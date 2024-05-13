Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта – Рома – 2:1. Битва за зону ЛЧ. Видео голов и обзор
Италия
13 мая 2024, 04:11 | Обновлено 13 мая 2024, 04:15
78
0

Аталанта – Рома – 2:1. Битва за зону ЛЧ. Видео голов и обзор

Дубль Шарля де Кателаре подарил «богине» победу

13 мая 2024, 04:11 | Обновлено 13 мая 2024, 04:15
78
0
Аталанта – Рома – 2:1. Битва за зону ЛЧ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 36-го тура чемпионата Италии по футболу в Бергамо сошлись команды, которые несколько дней назад боролись за выход в финал Лиги Европы.

В еврокубке «Аталанта» порадовала своих фанатов, «Рома» заставила плакать. В этот раз все повторилось.

Дубль Шарля де Кателаре подарил «богине» гандикап. К концу матча гости сумели отквитать лишь один мяч – на 66-й минуте Пеллегрини реализовал пенальти.

Чемпионат Италии. 36-й тур. 13 мая.

Аталанта – Рома – 2:1

Голы: де Кателаре (18, 20) – Пеллегрини (66, пен)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Де Кателаре, 18

ГОЛ! 2:0. Де Кателаре, 20

ГОЛ! 2:1 Пеллегрини (66, пен)

По теме:
Гранада – Реал – 0:4. Чемпион разгромил аутсайдера. Видео голов и обзор
Лига 1. ПСЖ проиграл, несмотря на гол Мбаппе, Клермон вылетел
Борьба за зону ЛЧ. Дубль Шарля де Кетеларе принес Аталанте победу над Ромой
Шарль де Кетеларе Аталанта Рома Рим видео голов и обзор чемпионат Италии по футболу
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Футбол | 13 мая 2024, 00:46 0
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25

12 мая участие в главном еврокубковом клубном турнире гарантировали Болонья, Ювентус и Монако

Хейни отреагировал на желание Джервонты Дэвиса подраться с Ломаченко
Бокс | 12 мая 2024, 16:59 2
Хейни отреагировал на желание Джервонты Дэвиса подраться с Ломаченко
Хейни отреагировал на желание Джервонты Дэвиса подраться с Ломаченко

Девин подколол американца

Анчелотти признался, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче
Футбол | 12.05.2024, 07:01
Анчелотти признался, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче
Анчелотти признался, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
Футбол | 12.05.2024, 07:01
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Теннис | 12.05.2024, 21:28
Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
11.05.2024, 19:11 2
Бокс
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
12.05.2024, 20:13 2
Футбол
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
12.05.2024, 07:11
Футбол
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
11.05.2024, 07:01
Футбол
ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти
ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти
11.05.2024, 19:12 13
Футбол
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
11.05.2024, 21:06 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем