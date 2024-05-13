Аталанта – Рома – 2:1. Битва за зону ЛЧ. Видео голов и обзор

В рамках 36-го тура чемпионата Италии по футболу в Бергамо сошлись команды, которые несколько дней назад боролись за выход в финал Лиги Европы.

В еврокубке «Аталанта» порадовала своих фанатов, «Рома» заставила плакать. В этот раз все повторилось.

Дубль Шарля де Кателаре подарил «богине» гандикап. К концу матча гости сумели отквитать лишь один мяч – на 66-й минуте Пеллегрини реализовал пенальти.

Чемпионат Италии. 36-й тур. 13 мая.

Аталанта – Рома – 2:1

Голы: де Кателаре (18, 20) – Пеллегрини (66, пен)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Де Кателаре, 18

ГОЛ! 2:0. Де Кателаре, 20

ГОЛ! 2:1 Пеллегрини (66, пен)