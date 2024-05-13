Италия13 мая 2024, 00:23 | Обновлено 13 мая 2024, 01:03
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Борьба за зону ЛЧ. Дубль Шарля де Кетеларе принес Аталанте победу над Ромой
У римлян на 66-й минуте с пенальти забил Лоренцо Пеллегрини
13 мая 2024, 00:23 | Обновлено 13 мая 2024, 01:03
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В матче 36-го тура итальянской Серии А «Аталанта» дома обыграла «Рому» со счетом 2:1.
Дубль для бергамасков оформил Шарль де Кетеларе в середине первого тайма.
У римлян на 66-й минуте с пенальти забил Лоренцо Пеллегрини.
В борьбе за Лигу чемпионов «Аталанта» (63 очка) укрепилась на 5-м месте, а «Рома» (60) идет шестой.
Серия А. 36-й тур. 12 мая
Аталанта – Рома – 2:1
Голы: Де Кетеларе, 18, 20 – Пеллегрини, 66 (пен)
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|36
|29
|5
|2
|86 - 19
|92
|2
|Милан
|36
|22
|8
|6
|72 - 43
|74
|3
|Болонья
|36
|18
|13
|5
|51 - 27
|67
|4
|Ювентус
|36
|18
|13
|5
|49 - 28
|67
|5
|Аталанта
|35
|19
|6
|10
|65 - 39
|63
|6
|Рома
|36
|17
|9
|10
|63 - 44
|60
|7
|Лацио
|36
|18
|5
|13
|47 - 37
|59
|8
|Наполи
|36
|13
|12
|11
|53 - 46
|51
|9
|Фиорентина
|34
|14
|8
|12
|51 - 39
|50
|10
|Торино
|36
|12
|14
|10
|33 - 32
|50
|11
|Дженоа
|36
|11
|13
|12
|43 - 44
|46
|12
|Монца
|35
|11
|12
|12
|38 - 46
|45
|13
|Лечче
|35
|8
|13
|14
|32 - 50
|37
|14
|Эллас Верона
|36
|8
|10
|18
|34 - 48
|34
|15
|Кальяри
|36
|7
|12
|17
|38 - 65
|33
|16
|Фрозиноне
|36
|7
|11
|18
|43 - 68
|32
|17
|Эмполи
|36
|8
|8
|20
|26 - 52
|32
|18
|Удинезе
|35
|4
|18
|13
|33 - 52
|30
|19
|Сассуоло
|36
|7
|8
|21
|42 - 72
|29
|20
|Салернитана
|36
|2
|10
|24
|28 - 76
|16
События матча
66’
ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
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