Борьба за зону ЛЧ. Дубль Шарля де Кетеларе принес Аталанте победу над Ромой

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Аталанта» дома обыграла «Рому» со счетом 2:1.

Дубль для бергамасков оформил Шарль де Кетеларе в середине первого тайма.

У римлян на 66-й минуте с пенальти забил Лоренцо Пеллегрини.

В борьбе за Лигу чемпионов «Аталанта» (63 очка) укрепилась на 5-м месте, а «Рома» (60) идет шестой.

Серия А. 36-й тур. 12 мая

Аталанта – Рома – 2:1

Голы: Де Кетеларе, 18, 20 – Пеллегрини, 66 (пен)

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