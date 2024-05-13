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Чемпионат Италии
Аталанта
12.05.2024 21:45 – FT 2 : 1
Рома
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Италия
13 мая 2024, 00:23 | Обновлено 13 мая 2024, 01:03
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Борьба за зону ЛЧ. Дубль Шарля де Кетеларе принес Аталанте победу над Ромой

У римлян на 66-й минуте с пенальти забил Лоренцо Пеллегрини

13 мая 2024, 00:23 | Обновлено 13 мая 2024, 01:03
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Борьба за зону ЛЧ. Дубль Шарля де Кетеларе принес Аталанте победу над Ромой
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Аталанта» дома обыграла «Рому» со счетом 2:1.

Дубль для бергамасков оформил Шарль де Кетеларе в середине первого тайма.

У римлян на 66-й минуте с пенальти забил Лоренцо Пеллегрини.

В борьбе за Лигу чемпионов «Аталанта» (63 очка) укрепилась на 5-м месте, а «Рома» (60) идет шестой.

Серия А. 36-й тур. 12 мая

Аталанта – Рома – 2:1

Голы: Де Кетеларе, 18, 20 – Пеллегрини, 66 (пен)

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 36 29 5 2 86 - 19 92
2 Милан 36 22 8 6 72 - 43 74
3 Болонья 36 18 13 5 51 - 27 67
4 Ювентус 36 18 13 5 49 - 28 67
5 Аталанта 35 19 6 10 65 - 39 63
6 Рома 36 17 9 10 63 - 44 60
7 Лацио 36 18 5 13 47 - 37 59
8 Наполи 36 13 12 11 53 - 46 51
9 Фиорентина 34 14 8 12 51 - 39 50
10 Торино 36 12 14 10 33 - 32 50
11 Дженоа 36 11 13 12 43 - 44 46
12 Монца 35 11 12 12 38 - 46 45
13 Лечче 35 8 13 14 32 - 50 37
14 Эллас Верона 36 8 10 18 34 - 48 34
15 Кальяри 36 7 12 17 38 - 65 33
16 Фрозиноне 36 7 11 18 43 - 68 32
17 Эмполи 36 8 8 20 26 - 52 32
18 Удинезе 35 4 18 13 33 - 52 30
19 Сассуоло 36 7 8 21 42 - 72 29
20 Салернитана 36 2 10 24 28 - 76 16
Полная таблица

События матча

66’
ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
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чемпионат Италии по футболу Рома Рим Серия A Аталанта - Рома Аталанта видео голов и обзор Шарль де Кетеларе Лоренцо Пеллегрини пенальти
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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