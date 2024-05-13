Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс по праву взял бронзу. Теперь думаем про еврокубки»

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб, несмотря на поражение 0:1 в матче с «Полесьем», остался доволен тем, что его команда завоевала бронзу чемпионата Украины.

– Хочу начать с того, что хоть команда сегодня и проиграла, я очень доволен, у меня хорошее настроение. То, чего мы добились с «Кривбассом» за эти два года – результат тяжелой работы. Ребята проделали свою работу и сделали это очень хорошо. Бронзовые награды достались нам по праву. Ведь не каждой возвращающейся в элиту команде удается за два года получить награды чемпионата. Большое уважение и благодарность всем работникам клуба: от работников базы до наших руководителей. У нас все еще впереди. Дальше будет тяжело, ведь постоянно об этом говорю, что завоевать что-то легче, чем отстоять этот успех в следующем сезоне.

Понимаю, сколько труда впереди. Будем думать сейчас, как планируем играть в еврокубках. Всем большое спасибо. Мы прошли очень хороший путь. Да, мы уступили «Днепру-1», «Полесью». Это очень классные команды. Но мы выше их, и это заслуженно. Что касается сегодняшней игры, то где-то провалили последние 10 минут. Перестроились, хотели сыграть в три защитника. Попробовали другую схему, но, возможно, этого не нужно было делать. Возможно, это моя ошибка, но на ошибках нужно учиться и двигаться дальше.

– Последние два поражения – это отсутствие мотивации или какая-то усталость футболистов в конце сезона?

– Не готов ответить, ведь нужно все проанализировать. Что касается сегодняшней игры, то мы знали, что «Днепр-1» уступил «Александрии», и нас уже никто не сдвинет с третьего места. Когда ребята это знают, то уже немного другое дело. Что касается игры в Днепре, то там был равный матч. Сопернику немного больше повезло. Но не забывайте, что мы их уверенно обыграли дома – 3:0. Поражения всегда будут, это футбол. Главное делать выводы и двигаться дальше. Без неудач не бывает побед. Тем более, у нас все же выбыли некоторые игроки: Клищук, Микитишин, Принс, Вакулко, Илич… Да, есть некоторые проблемы, но мы все равно даем возможность играть другим футболистам.