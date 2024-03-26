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  4. ВИДЕО. Монфис пожаловался тренеру на непробиваемость Алькараса
ATP
26 марта 2024, 13:41 |
829
0

ВИДЕО. Монфис пожаловался тренеру на непробиваемость Алькараса

Гаэль был ошеломлен уровнем игры соперника

26 марта 2024, 13:41 |
829
0
ВИДЕО. Монфис пожаловался тренеру на непробиваемость Алькараса
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис оценил умение второй ракетки мира Карлоса Алькараса закрывать корт.

По ходу матча третьего круга в Майами муж Элины Свитолиной обменялся репликами с тренером.

Гаэль Монфис: Нужны очень мощные удары. Вообще не могу его пробить.
Тренер: Он везде.
Гаэль Монфис: Это безумие.

Отметим, что Гаэль в итоге проиграл со счетом 2:6, 4:6. Алькарас на прошлой неделе выиграл Мастерс в Индиан-Уэллс.

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видео Гаэль Монфис ATP Майами Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Twitter
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