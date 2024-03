ВИДЕО. Монфис пожаловался тренеру на непробиваемость Алькараса

Французский теннисист Гаэль Монфис оценил умение второй ракетки мира Карлоса Алькараса закрывать корт.

По ходу матча третьего круга в Майами муж Элины Свитолиной обменялся репликами с тренером.

Гаэль Монфис: Нужны очень мощные удары. Вообще не могу его пробить.

Тренер: Он везде.

Гаэль Монфис: Это безумие.

Отметим, что Гаэль в итоге проиграл со счетом 2:6, 4:6. Алькарас на прошлой неделе выиграл Мастерс в Индиан-Уэллс.

How it feels to play Alcaraz 😂@carlosalcaraz @Gael_Monfils @MiamiOpen pic.twitter.com/9uPEGfufgC