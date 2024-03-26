ВИДЕО. Монфис пожаловался тренеру на непробиваемость Алькараса
Гаэль был ошеломлен уровнем игры соперника
Французский теннисист Гаэль Монфис оценил умение второй ракетки мира Карлоса Алькараса закрывать корт.
По ходу матча третьего круга в Майами муж Элины Свитолиной обменялся репликами с тренером.
Гаэль Монфис: Нужны очень мощные удары. Вообще не могу его пробить.
Тренер: Он везде.
Гаэль Монфис: Это безумие.
Отметим, что Гаэль в итоге проиграл со счетом 2:6, 4:6. Алькарас на прошлой неделе выиграл Мастерс в Индиан-Уэллс.
How it feels to play Alcaraz 😂@carlosalcaraz @Gael_Monfils @MiamiOpen pic.twitter.com/9uPEGfufgC— Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2024
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