ВИДЕО. Монфис в двух сетах проиграл Алькарасу на Мастерсе в Майами
Гаэль уступил второму номеру рейтинга АТР в 1/16 финала соревнований в США
Муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 47) завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Майами.
В 1/16 финала Мастерса француз в двух сетах проиграл второй ракетке мира Карлосу Алькарасу (Испания) за 1 час и 15 минут.
АТР 1000 Майами. Хард. 1/16 финала
Карлос Алькарас (Испания) [1] – Гаэль Монфис (Франция) – 6:2, 6:4
Это была вторая встреча теннисистов. В 2022 году испанец выиграл очный поединок в 1/8 финала Мастерса в Индиан-Уэллс.
Алькарас является действующем победителем турнира в Майами.
В 1/8 финала испанец сыграет против Лоренцо Музетти.
Монфис в прошлом раунде выиграл у Джордана Томпсон.
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