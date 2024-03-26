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  4. ВИДЕО. Монфис в двух сетах проиграл Алькарасу на Мастерсе в Майами
ATP
26 марта 2024, 07:41 |
632
0

ВИДЕО. Монфис в двух сетах проиграл Алькарасу на Мастерсе в Майами

Гаэль уступил второму номеру рейтинга АТР в 1/16 финала соревнований в США

26 марта 2024, 07:41 |
632
0
ВИДЕО. Монфис в двух сетах проиграл Алькарасу на Мастерсе в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Карлос Алькарас

Муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 47) завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Майами.

В 1/16 финала Мастерса француз в двух сетах проиграл второй ракетке мира Карлосу Алькарасу (Испания) за 1 час и 15 минут.

АТР 1000 Майами. Хард. 1/16 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Гаэль Монфис (Франция) – 6:2, 6:4

Это была вторая встреча теннисистов. В 2022 году испанец выиграл очный поединок в 1/8 финала Мастерса в Индиан-Уэллс.

Алькарас является действующем победителем турнира в Майами.

В 1/8 финала испанец сыграет против Лоренцо Музетти.

Монфис в прошлом раунде выиграл у Джордана Томпсон.

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видео Гаэль Монфис Карлос Алькарас (теннисист) ATP Майами
Источник Sport.ua
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