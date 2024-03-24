ВИДЕО. Муж Свитолиной добыл волевую победу на Мастерсе в Майами

Французский теннисист Гаэль Монфис (Франция, ATP 47) продолжает успешное выступление на хардовом турнире АТР 1000 в Майами (США).

В 1/32 финала супруг лучшей теннисистки Украины Элины Свитолиной, проиграв первый сет на тай-брейке, добыл волевую победу над австралийцем Джорданом Томпсоном (АТР 34) за 2 часа и 15 минут.

АТР 1000 Майами. Хард. 1/32 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Джордан Томпсон (Австралия) – 6:7 (3:7), 6:1, 6:2

Это была 2-я встреча теннисистов. В предыдущей, в марте 2023-го в Индиан-Уэллсе, сильнее был Томпсон.

В третьем раунде престижных соревнований Гаэль сыграет против второй ракетки мира Карлоса Алькараса (Испания).

Напомним, Элина Свитолина прекратила выступления на кортах Майами после поражения в 1/32 финала от экс-первой ракетки мира Наоми Осаки – 2:6, 6:7 (5:7).