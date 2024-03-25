Источник: Наполи размышляет о трансфере игрока Борнмута

«Наполи» все еще рассматривает возможность выкупа ивуарийского полузащитника английского «Борнмута» Хамеда Траоре, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в арендном договоре 24-летнего футболиста, который до конца сезона 2023/24 будет выступать за «Наполи», прописана опция возможного выкупа. Она составляет 35 миллионов евро.

Отмечается, что на выкуп ивуарийца очень сильно повлияет ситуация на тренерском мостике неаполитанской команды.

В этом сезоне Хамед Траоре провел 5 матчей в чемпионате Италии, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.