Источник: Наполи размышляет о трансфере игрока Борнмута

«Наполи» все еще рассматривает возможность выкупа ивуарийского полузащитника английского «Борнмута» Хамеда Траоре, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в арендном договоре 24-летнего футболиста, который до конца сезона 2023/24 будет выступать за «Наполи», прописана опция возможного выкупа. Она составляет 35 миллионов евро.

Отмечается, что на выкуп ивуарийца очень сильно повлияет ситуация на тренерском мостике неаполитанской команды.

В этом сезоне Хамед Траоре провел 5 матчей в чемпионате Италии, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

🔵🇨🇮 Napoli are still taking their time to decide how to proceed with buy option for Hamed Traoré from Bournemouth.



Manager situation will also be crucial to make final decision or try to negotiate between clubs — still open.



🍒 Value of buy option from #AFCB: €25m. pic.twitter.com/xO8SLduBgd