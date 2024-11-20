«Артета не выиграет даже кубок». В Англии смеются с тренера Арсенала
Продление контракта Жузепа Гвардиолы вызвало бурную реакцию среди фанатов
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола принял важное решение – испанец собирается продлить контракт и остаться в английской Премьер-лиге.
Эта новость вызвала бурную реакцию среди английских фанатов – те принялись насмехаться с наставника «Арсенала» Микеля Артеты. Болельщики считают, что Гвардиола выиграет все трофеи в АПЛ и Артете ничего не достанется.
ChigoTheKopite: «Я вижу много слез у фанатов «Арсенала» и тренера команды. Я буду рядом с вами».
afczaf: «Пока мы обсуждаем продление контракта, болельщики лондонского клуба дрожат от этой новости. День для них окончательно испорчен».
evickss: «Гвардиола остается. Это означает, что Артета больше ничего не выиграет. Даже кубок».
BluesBallersHQ: «Жузеп хочет подождать пока окрепнет Энцо Мареска. Он подготовит этого тренера и спокойно уйдет».
В этом сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» занимает второе место – в активе команды 23 балла. «Арсенал» разместился на четвертой строчке, набрав 19 очков.
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