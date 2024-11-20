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  4. «Артета не выиграет даже кубок». В Англии смеются с тренера Арсенала
Англия
20 ноября 2024, 14:31 |
376
2

«Артета не выиграет даже кубок». В Англии смеются с тренера Арсенала

Продление контракта Жузепа Гвардиолы вызвало бурную реакцию среди фанатов

20 ноября 2024, 14:31 |
376
2
«Артета не выиграет даже кубок». В Англии смеются с тренера Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола принял важное решение – испанец собирается продлить контракт и остаться в английской Премьер-лиге.

Эта новость вызвала бурную реакцию среди английских фанатов – те принялись насмехаться с наставника «Арсенала» Микеля Артеты. Болельщики считают, что Гвардиола выиграет все трофеи в АПЛ и Артете ничего не достанется.

ChigoTheKopite: «Я вижу много слез у фанатов «Арсенала» и тренера команды. Я буду рядом с вами».

afczaf: «Пока мы обсуждаем продление контракта, болельщики лондонского клуба дрожат от этой новости. День для них окончательно испорчен».

evickss: «Гвардиола остается. Это означает, что Артета больше ничего не выиграет. Даже кубок».

BluesBallersHQ: «Жузеп хочет подождать пока окрепнет Энцо Мареска. Он подготовит этого тренера и спокойно уйдет».

В этом сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» занимает второе место – в активе команды 23 балла. «Арсенал» разместился на четвертой строчке, набрав 19 очков.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Манчестер Сити Микель Артета Жузеп Гвардиола реакция болельщиков
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Как будто другие помимо Артеты что-то выиграют. За 9 лет только Клопп один раз отбирал у Гвардиолы корону в ковидный год, ну и первый сезон в Англии был не слишком удачный. А Артета с учетом увольнения Эду Гаспара может быть последний сезон в Арсенале и слиняет либо в конце либо по ходу сезона, если дела пойдут плохо.
Но четверка АПЛ из года в год все конкурентней. В этом году прям вал новых имен - Слот, Аморим, Мареска.
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luceorius
 А Гвардіола щось виграє цього сезону? Аби ще не опинився нижче Артети.
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