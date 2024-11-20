«Они ездили, куда не надо». Фещук назвал желанного соперника для Украины

Известный украинский экс-футболист Максим Фещук назвал желаемого соперника для национальной сборной Украины в плей-офф Лиги наций за место в дивизионе А.

– В стыках за выход в Лигу А, Украина может сыграть с одним из 4 возможных соперников – это Шотландия, Бельгия, Венгрия и Сербия. Кого бы вы хотели в соперники?

– Сербию. Просто катком переехать, чтобы не ездили, куда не надо.

Национальная сборная Украины одержала минимальную победу над Албанией (2:1), что позволило подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» поборются за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландии и Венгрии.