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  4. «Они ездили, куда не надо». Фещук назвал желанного соперника для Украины
Лига наций
20 ноября 2024, 14:32 |
1382
0

«Они ездили, куда не надо». Фещук назвал желанного соперника для Украины

Известный экс-футболист хочет увидеть в плей-офф Лиги наций противостояние с Сербией

20 ноября 2024, 14:32 |
1382
0
«Они ездили, куда не надо». Фещук назвал желанного соперника для Украины
УПЛ-ТВ. Максим Фещук

Известный украинский экс-футболист Максим Фещук назвал желаемого соперника для национальной сборной Украины в плей-офф Лиги наций за место в дивизионе А.

– В стыках за выход в Лигу А, Украина может сыграть с одним из 4 возможных соперников – это Шотландия, Бельгия, Венгрия и Сербия. Кого бы вы хотели в соперники?

– Сербию. Просто катком переехать, чтобы не ездили, куда не надо.

Национальная сборная Украины одержала минимальную победу над Албанией (2:1), что позволило подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» поборются за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландии и Венгрии.

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Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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