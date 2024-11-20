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Сборная УКРАИНЫ
20 ноября 2024, 14:56 | Обновлено 20 ноября 2024, 15:03
226
0

ФОТО. «Спасибо всем». Зинченко обратился к фанатам сборной Украины

Александр написал пост в Instagram

20 ноября 2024, 14:56 | Обновлено 20 ноября 2024, 15:03
226
0
ФОТО. «Спасибо всем». Зинченко обратился к фанатам сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко опубликовал сообщение в Instagram после матча с Албанией, где обратился к фанатам «сине-желтых».

«Спасибо всем сине-желтым сердцам за веру и поддержку. Слава Украине! Героям слава», – написал Зинченко.

Победа над национальной командой Албании позволила подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландии и Венгрии.

Ранее своими эмоциями после победной игры поделился Александр Зинченко.

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Александр Зинченко сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Влада Зинченко (Седан)
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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