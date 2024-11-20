ФОТО. «Спасибо всем». Зинченко обратился к фанатам сборной Украины

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко опубликовал сообщение в Instagram после матча с Албанией, где обратился к фанатам «сине-желтых».

«Спасибо всем сине-желтым сердцам за веру и поддержку. Слава Украине! Героям слава», – написал Зинченко.

Победа над национальной командой Албании позволила подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландии и Венгрии.

Ранее своими эмоциями после победной игры поделился Александр Зинченко.