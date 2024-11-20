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  4. ФОТО. «1000 дней борьбы». Жена Зинченко – об особом голе Александра
Лига наций
20 ноября 2024, 11:16 |
1099
0

ФОТО. «1000 дней борьбы». Жена Зинченко – об особом голе Александра

Влада написала пост в Instagram

20 ноября 2024, 11:16 |
1099
0
ФОТО. «1000 дней борьбы». Жена Зинченко – об особом голе Александра
УАФ. Сборная Украины

Жена Александра Зинченко Влада поделились эмоциями от особого празднования взятия ворот Албании в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций. Девушка написала о тысячном дне полномасштабной войны в Украине.

«1000 дней борьбы и ни одной цифры, которая может описать боль, которую мы переживаем каждый день. Становимся сильнее после каждого удара», – написала Влада.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Национальная сборная Украины одержала минимальную победу над Албанией (2:1), что позволило подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландия и Венгрия.

Ранее Артем Милевский поделился своим мнением о матче Албания - Украина.

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Влада Зинченко (Седан) Александр Зинченко сборная Украины по футболу Лига наций российско-украинская война сборная Албании по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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