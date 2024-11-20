ФОТО. «1000 дней борьбы». Жена Зинченко – об особом голе Александра

Жена Александра Зинченко Влада поделились эмоциями от особого празднования взятия ворот Албании в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций. Девушка написала о тысячном дне полномасштабной войны в Украине.

«1000 дней борьбы и ни одной цифры, которая может описать боль, которую мы переживаем каждый день. Становимся сильнее после каждого удара», – написала Влада.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Национальная сборная Украины одержала минимальную победу над Албанией (2:1), что позволило подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландия и Венгрия.

Ранее Артем Милевский поделился своим мнением о матче Албания - Украина.