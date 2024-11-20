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  4. Не Мудрик. Цыганык назвал игрока сборной, идеально отыгравшего 2 матча ЛН
Лига наций
20 ноября 2024, 12:42 |
1335
1

Не Мудрик. Цыганык назвал игрока сборной, идеально отыгравшего 2 матча ЛН

Известный комментатор отметил Илью Забарного

20 ноября 2024, 12:42 |
1335
1
Не Мудрик. Цыганык назвал игрока сборной, идеально отыгравшего 2 матча ЛН
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный украинский комментатор Игорь Цыганык высказался об игре центрального защитника национальной сборной Украины Ильи Забарного в матчах 5-го и 6-го тура Лиги наций против Грузии (1:1) и Албании (2:1):

«Если Забарный потянет за собой, если он будет примером... Он отыграл идеально эти два матча. До этого были проблемы, а здесь он сыграл идеально. Я хочу сказать, что Забарный может стать лидером команды».

22-летний Илья Забарный в ноябре полностью отыграл 2 матча в составе национальной сборной Украины, совершив 19 защитных действий.

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Дмитро Вербинський Источник: Циганик LIVE
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darvey777
поблема нынешней СбУ в том что если вылетает Забарный или Матвиенко то замены полноценной им нет
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