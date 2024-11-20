Не Мудрик. Цыганык назвал игрока сборной, идеально отыгравшего 2 матча ЛН

Известный украинский комментатор Игорь Цыганык высказался об игре центрального защитника национальной сборной Украины Ильи Забарного в матчах 5-го и 6-го тура Лиги наций против Грузии (1:1) и Албании (2:1):

«Если Забарный потянет за собой, если он будет примером... Он отыграл идеально эти два матча. До этого были проблемы, а здесь он сыграл идеально. Я хочу сказать, что Забарный может стать лидером команды».

22-летний Илья Забарный в ноябре полностью отыграл 2 матча в составе национальной сборной Украины, совершив 19 защитных действий.